Alberto rechazó un cortocircuito con los gobernadores por las salidas e hizo autocrítica por el anuncio: "Se me pasó aclararlo"

El presidente Alberto Fernández rechazó un “cortocircuito” con los gobernadores por las salidas recreativas de una hora anunciada el sábado y descartadas por los cuatro principales distritos del país un día después, y sostuvo que debió haber aclarado que los mandatarios provinciales “tenían la posibilidad de reglamentar la salida”. “Se me pasó”, reconoció Fernández.

El presidente señaló que “no hay ninguna ruptura” con los gobernadores provinciales, y sostuvo que “hay realidades muy distintas” en cada distrito. De este modo, le bajó el tono a la polémica que se desató el fin de semana, cuando Fernández anunció que en la nueva fase de la cuarentena, que se extenderá hasta el 10 de mayo, se habilitarían salidas de hasta una hora a 500 metros del domicilio como máximo. Tras el mensaje del presidente, el Gobierno difundió a la prensa que incluso se habilitaba incluso a personas que integran los grupos de riesgo, no sólo los niños.

Sin embargo, un día más tarde, el domingo por la tarde, los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe emitieron una declaración conjunta en la que aclaraban que en esos cuatro distritos no se habilitarían las salidas recreativas, un fuerte mensaje si se tiene en cuenta que se trata de cuatro gobernadores que habían mantenido una buena sintonía con el presidente, más allá de Axel Kicillof y Omar Perotti, que integran el Frente de Todos. Más tarde se sumaron Corrientes, Misiones, San Luis y Tucumán al rechazo. El presidente sostuvo que antes del comunicado conjunto, los cuatro gobernadores hablaron con él y les transmitió que le parecía apropiado.

Fernández le dijo a Radio Con Vos que hacía dos semanas recibía pedidos de gobernadores para abrir algunas actividades. “Cuando uno habla de preservar la salud de la gente se habla también de preservar la salud psicológica de la gente”, agregó el presidente, quien detalló que la Argentina es el país con menos muertos por cada millón de habitantes, y reconoció que sabe que la cuarentena implica “administrar el movimiento humano” y que “eso no puede ser ad eternum”.

“Yo tengo mucha confianza en la gente, no siento que tengan ganas de salir a arriesgarse”, afirmó el presidente, que señaló que en los gobernadores hay vocación de cuidar a la gente. “Les digo también que presten atención porque no podemos mantener a la gente en un encierro eterno porque no resisten”, consideró.

Incluso el presidente sostuvo que “hay datos que dicen que tenemos que encaminarnos hacia un proceso de liberación paulatina”, aunque valoró que si los intendentes le plantearon que no se libere la cuarentena porque podría descontrolarse, continuará el aislamiento.