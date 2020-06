Alberto recibe a Rodríguez Larreta para ultimar los detalles de la cuarentena diferenciada

El presidente Alberto Fernández mantendrá un encuentro hoy con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para terminar de definir si acepta o no los pedidos de habilitación de nuevas actividades en la Ciudad.

El alcalde porteño busca no sólo habilitar más comercios sino también autorizar, en principio y con condiciones estrictas, la posibilidad de salir a correr.

Fuentes de la Casa Rosada sostuvieron que en principio no habría ningún reparo y que el anuncio formal se haría mañana debido a que el viernes la agenda del Presidente se encuentra “cargada”.

Uno de los pedidos que le realizó la Casa Rosada a la Ciudad fue extender el programa Detectar a los demás lugares, no solamente en las villas. Esta segunda edición del programa, (porque se llamará Detectar 2) se realizará en cada zona en la que aparezca un caso nuevo de coronavirus (Covid-19).

De acuerdo al último parte de la situación sanitaria en la Ciudad, difundido hoy, ayer se realizaron poco más de 1.200 test en hospitales a lo que se les debe sumar los en promedio 500 que se hacen en instituciones privadas.

La idea del Detectar 2, según explicaron desde Salud, es ir directamente casa a casa y no esperar que sean las personas las que se sometan a un test de coronavirus. ¿Esto quiere decir que irán a testear a todos los residentes de la Ciudad?

No, solamente a los que hayan tenido contacto o que vivan en la cercanía (como por ejemplo en el mismo edificio) de una persona que haya dado positivo.

El Presidente por su parte también quiere cerciorarse si las diferencias entre Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quedaron atrás.

Por ese motivo el mandatario provincial y el alcalde porteño mantuvieron un encuentro ayer en la sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios. Los temas que charlaron sobre la pandemia fueron varios. Cantidad de testeos, situaciones de transporte público y la respuesta del sistema sanitario en el hipotético caso de que se complique la situación.

La forma en la que se encargaron de comunicar el encuentro fue casi calcada. "Nos reunimos con Kicillof para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa de la cuarentena", dijo Rodríguez Larreta.

Kicillof, con un minuto de diferencia, escribió: "Nos reunimos con Horacio Rodríguez Larreta para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio"

Las tensiones, por ahora, fueron dejadas de lado. ¨Fue una reunión de 9 puntos”, explicaron. Es que al margen de las críticas, el mandatario provincial hizo un mea culpa por algunas declaraciones recientes, hay algunos puntos que en común aceptan que pueden ser un problema.

“La clave del encuentro fue que se pusieron de acuerdo en la articulación de la cuarentena que en estos 15 días va a ser diferente en ambas jurisdicciones”, explicaron desde Provincia.

Es que la administración de Kicillof se encuentra en el proceso de empezar a poder subir la cantidad de casos que releva por día (desde el 15 de mayo que no se informa de forma oficial cuántos son por día) que, de acuerdo a las últimas cifras, está en casi 500 diarios, contra los 1.500 en promedio que hacen diariamente en la Ciudad.

El temor a que el sistema de salud colapse, que es algo sobre lo que ahondó hoy en declaraciones a la prensa el ministro de dicha cartera bonaerense Daniel Gollán, es algo que preocupa a ambas jurisdicciones. "En la provincia de Buenos Aires nos da que, si sigue el ritmo exponencial, tendríamos el sistema colapsado para mediados de julio”,afirmó Gollán.

Hoy su par de la Ciudad, Fernán Quirós, al dar el parte de situación mostró la cifra de la cantidad de personas con coronavirus que se encuentran internadas, siempre en el sistema público, en terapia intensiva. De la totalidad de casos (107) el 90% está conectado a un respirador. Si bien desde esa cartera explicaron a que la gran mayoría de los pacientes provienen de geriátricos y son personas de edad avanzada, el temor a un desborde existe.

A eso hay que sumarle que el 40% de las prestaciones médicas que se dan en la Ciudad, según consta en los anuarios médicos nacionales y porteños, son a pacientes que provienen de la Provincia.

La reunión también coincidió con la forma en presentar los números en la Ciudad. Los nuevos partes ahora no tienen la cifra de contagios total que se registra en territorio porteño sino que se dividen entre “residentes” y no residentes. Hoy se informó que hubo 403 casos de personas que viven en la Ciudad y 102 que no. En total hay 8.998 de los primeros y 1.735 de los segundos.

La forma de remarcar que casi el 20% de los casos de la Ciudad es de personas que vienen desde otras jurisdicciones a testearse y tratarse en hospitales porteños es un tiro por elevación a Kicillof. Sobre todo luego del recordado tuit del ministro Gollán sobre el foco de coronavirus en el país. Pero ese no fue el único “palito” en la forma de presentar los datos. Con la nueva presentación se muestra la cantidad de testeos en hospitales, algo que hasta hoy solían decir durante la conferencia.