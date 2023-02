Alberto recibió al Conicet, la carne bajará un 30% y siguen los cortes de luz: las claves del día

Gran Hermano: Alfa reconoció el error de "haber enfrentado a Romina" y defendió su relación con Camila

El polémico Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano se enfrentó a El Debate que conduce todos los lunes Santiago del Moro y reconoció cuáles fueron, según él, los errores que lo dejaron afuera del juego, y se mostró tranquilo respecto a las repercusiones de su personalidad fuera de la casa más famosa del país.

"Varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa me complicaron. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron. Y quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina (Uhrig). Pero yo no soy de guardarme las cosas", relató Santiago. "Yo quería cerrar la puerta, como dije de entrada. Siempre que hago algo, lo hago hasta el final. Pero estoy acá porque es un juego, y en el juego podés ganar o perder. Y esta vez la gente eligió que yo me fuera", agregó.

"Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa", le aseguró Alfa a Del Moro. "Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas", reconoció.

"La semana anterior a que venga Ariel, eramos nueve y dijimos: ‘Qué tranquilos que estamos, para qué va a venir alguien’. Pero vos abriste la gatera y entraron cinco de golpe. A Ariel y a Camila los recibí con la mejor. Con Ariel empecé a hacer bromas de entrada. Y a Camila también. Pero lo que vi es que hubo un gran vacío hacia ella, muy grande. A la primer fiesta a la que fue, todos se fueron a cenar y ella se quedó sola. Y a mí me partía el alma. Creo que jodió todo de ella. Hay personas brillantes y personas brillosas. Y yo creo que ella es brillante, con todas las fallas que pueda tener. Es una persona que se destaca", afirmó sobre su amiga de 22 años.

"Dentro de la casa todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina", relató respecto a las peleas dentro del reality.