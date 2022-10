Alberto respaldó a Cerruti y apuntó contra "Alfa" de Gran Hermano: "No me importa que sea un energúmeno"

Una más y van. Mientras que el país atraviesa una dura crisis económica y la inflación carcome los ya diluidos bolsillos de los argentinos, las acusaciones de corrupción vertidas contra el presidente por parte de uno de los participantes de Gran Hermano siguen formando parte de la agenda presidencial. "No me van a callar", aseguró en las últimas horas el presidente Alberto Fernández.

El primer mandatario dialogó con el canal C5N después de participar de un acto en Pilar. Tras abordar temáticas de relevancia como la inflación y la causa judicial que investiga el intento de asesinato a Cristina Kirchner, los periodistas le preguntaron desde el piso por la polémica que se desató después de los tweets de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

"La vocera dijo lo que exactamente yo creo. Terminen con esta discusión. La vocera expresó lo que el presidente piensa", sostuvo Fernández, en un claro apoyo a Cerruti; quien recibió fuertes críticas por banalizar la comunicación presidencial tanto desde la oposición, como desde el propio Frente de Todos.

El primer mandatario sostuvo que se sintió injuriado por Walter Santiago, participante del reality de Telefe apodado “Alfa”, quien en un horario marginal de la transmisión del programa (que ni siquiera salió al aire por Telefe, sino que se pudo ver sólo por PlutoTV) aseguró haber sido "coimeado" por el presidente.

"El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio porque soy una persona honesta”, justificó.

Mientras el abogado Gregorio Dalbón prepara una demanda contra el "hermanito", el presidente insistió: "Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”.

Gracias a los tweets de Cerruti, el tema alcanzó a más de 35,3 millones de personas

La consultora Ad Hoc realizó un análisis del impacto que tuvieron los tweets de Cerruti y cómo foguearon la instalación de un tema tan menor en la agenda nacional. "La conversación digital en torno a las declaraciones de la vocera presidencial sobre los dichos de un participante de Gran Hermano alcanzó hasta las 14.30 horas a más de 35,3 millones de usuarios (el 90 por ciento del ecosistema digital)", precisaron.

"Se observa que a partir de tomar el tema desde la política se le dio un alcance masivo y se legitimó al emisor del mensaje", indicaron, al tiempo que sumaron: "La conversación atraviesa la agenda mediática, política y la de las audiencias, con un tono negativo o de burla/ironía hacia el gobierno nacional".