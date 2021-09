Alberto respondió a las críticas de la oposición: “Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores”

La derrota en las PASO, la crisis interna del Gobierno Nacional y los cambios en el Gabinete parecen haber quedado en el pasado. Hoy, el presidente Alberto Fernández relanzó con todo la campaña electoral con la vista puesta en las elecciones del 14 de noviembre.

Enérgico y muy efusivo, Fernández dio un discurso que comenzó contra las críticas de los líderes de Juntos por el Cambio por las últimas flexibilizaciones en cuanto a materia sanitaria ante la enorme baja de casos y muertes por coronavirus.

"Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, pero no importa. Yo he venido con Cristina en 2019 con un deber y ese deber lo voy a cumplir", aseguró Alberto, durante la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Nacional de José C. Paz.

Además de la dureza contra la oposición, Fernández también envió un mensaje de unidad absoluta dentro del Frente de Todos ya que en el acto estuvieron el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner; el nuevo ministro de Educación, Jaime Perzyck, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los candidatos bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, y, por supuesto, el intendente Mario Ishii, entre otros funcionarios.

En otro pasaje de su duro discurso, el presidente recordó lo que sucedió con el gobierno de Mauricio Macri cuando perdió en las PASO: "En 2019 otros perdieron las elecciones primarias y al día siguiente cerraron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Técnica. No saben la alegría que tengo que después de perder las elecciones yo venga a mantener en pie la educación pública".

Y en ese tono dijo que, tras los resultados de las PASO, donde el Frente de Todos perdió en casi todo el país, Fernández aseguró que escucho “a la gente”. Y recalcó sobre la suspensión de las PASO en agosto: "En ese mes que postergamos las PASO, suministramos 12 millones de vacunas y favorecimos la inmunidad de millones de argentinos que fueron a votar. Las medidas que tomamos ayer eran medidas que teníamos previsto tomar viendo cómo evolucionaba la situación epidemiológica".

Por último, y tal como dijo en el discurso ante la ONU, habló de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomada por Macri: "Ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza de que vamos a poner de pie a la Argentina, vamos a trabajar incansablemente para que esa deuda maldita que nos han dejado, que el año que viene nos obliga a pagar 19 mil millones de dólares, no nos condicione a crecer".

Luego, el presidente y el resto de los funcionarios recorrieron el nuevo edificio de la facultad, que ocupa 20.370 metros cuadrados cubiertos, está pensado para unos 21.600 alumnos y en su planta baja alberga 94 aulas de gran tamaño, sector de morgue y aula de técnica con conexión propia al exterior y baños.

En la planta alta de la nueva facultad de José C. Paz se distribuyen siete laboratorios que se utilizarán para Investigación Micro, Química Orgánica, Enfermería, Fisiología, Nutrición, Terapia Intermedia, Paro cardíaco y Medicina Complementaria, Simulación y Microbiología. También posee un auditorio con capacidad para 500 personas y sectores de posgrado e investigación, y de coordinación médica, oficinas y aulas varias, portería, sala de profesores, oficinas de alumnos, de contabilidad, de recursos humanos, un departamento de gestión de calidad, un departamento de psicología, biblioteca y hemeroteca, y un bar.