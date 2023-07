Alberto rompió el hermetismo, habló de la campaña y le pegó a Macri: "La deuda que nos dejó es impagable"

La imagen política que hoy tiene el presidente Alberto Fernández es muy distinta a la que supo ostentar durante el arranque de su presidencia. El jefe de Estado no irá por la reelección este año y se apoya en su ministro de Economía, Sergio Massa, a quien no dudó en definir como "un extraordinario candidato" y un hipotético "extraordinario presidente".

Lo cierto es que el desgaste al frente del país fue tan notorio que obligó al presidente a llevar adelante un fuerte hermetismo. De hecho, dejó de hablar con los medios hasta que este viernes accedió a brindarle una extensa entrevista a Jorge Rial en Argenzuela, donde, entre otros temas, explicó por qué decidió no ir por la reelección. "No hay una decisión de callarme", sostuvo.

Al comienzo de la entrevista que mantuvo con el ciclo de Radio 10, Alberto desmintió que haya decidido darle notas solamente a medios extranjeros y llamarse a silencio en medio de las internas. "Lo que pasa es que lo he espaciado un poco. La verdad es que hay, por un lado, problemas de tiempo, carencias de tiempo que hacen difícil poder dedicarme un rato a la comunicación, aunque es muy importante hacerlo, quiero aclararlo", resaltó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aunque, remarcó: "Pero no ha habido una decisión de no hablar, de no decir nada, de callarnos, no hubo nada de eso. Yo justamente traté de concentrarme en el Gobierno que es la mejor ayuda que puedo hacer en la campaña porque tengo que terminar este Gobierno bien, en un contexto muy difícil. Estoy trabajando mucho con Sergio, con Agustín, pero dedicado yo particularmente a ello".

Según explicó, sigue la campaña todo el tiempo porque "los nuevos candidatos son candidatos míos". Estoy más dedicado al tema de terminar la gestión, tenemos muchos temas por delante tanto en lo nacional como en lo internacional y eso demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, esa es la realidad", dijo y aclaró sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). " Bueno, ahí estamos negociando, no hay ninguna negociación con el Fondo Monetario que sea fácil, todas las negociaciones son difíciles. Fácil es cuando uno se adhiere a todas las condiciones que se proponen y difícil es cuando uno pretende preservar la decisión propia", dijo.

Y continuó: "Y eso fue lo que nos fijamos en el primer día y es lo mismo que está haciendo Sergio ahora. Así yo confío en que vamos a poder avanzar, confío en que vamos a poder encontrar los acuerdos necesarios y podamos seguir adelante. La deuda, esa maldita que nos dejó Macri, tiene un peso impresionante para la economía argentina y que en situaciones donde la economía argentina se encuentra en una situación más compleja producto de una sequía que nos privó de 20.000 millones de dólares, se darán cuenta que es un tema complejo, con lo cual nosotros seguimos trabajando, negociando y ayer estuve hablando con Sergio hasta muy tarde. Estoy particularmente involucrado en la negociación".

En ese sentido, Alberto sostuvo que a Massa se enfrenta a una "negociación compleja". "Hasta el día de hoy la actividad económica en los sectores no agrícolas sigue manteniendo números positivos y en cambio en el sector agrícola se cayó de un modo estrepitoso. Y esa falta de 20.000 millones de dólares no solamente afecta a las reservas, sino que también son dólares que dejan de consumirse en Argentina. Y por lo tanto es un problema muy serio, muy serio. Yo lo que voy a decir es que lo están prendiendo la negociación con seriedad, con toda responsabilidad y lo está haciendo bien", destacó.

Las otras frases de Alberto Fernández