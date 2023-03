Alberto se mostró confiado en ganar y Perotti repudió las declaraciones de Aníbal: las claves del día

"Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones": Alberto Fernández se mostró confiado de cara a las PASO

El presidente Alberto Fernández afirmó que está "seguro" de que el Frente de Todos va a "ganar las elecciones" de este año y convocó a "compartir la utopía de la igualdad" sin distinción del género.

"Yo estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones en las próximas elecciones", enfatizó Fernández al inaugura el ciclo 2023 del festival Nosotras Movemos el Mundo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En ese marco, el Presidente propuso "hacer un pacto" para llevar adelante "la utopía de la igualdad" y argumentó: "No estamos viviendo en una sociedad justa en términos sociales de justicia distributiva ni igualitaria en términos de condición humana".

"Tenemos que construir esa sociedad igualitaria. ¿De qué se trata? De estar convencidos, de persistir, de no aflojar, de que esa marea verde nunca ceda. Hace falta todo eso y que en esa marea verde cada vez aparezcan más hombres reclamando junto a las mujeres. Entonces, algún día esa utopía será una realidad como hoy es una realidad la democracia", subrayó.

Luego de destacar que es "hijo de un país que durante muchos años tuvo gobiernos débiles y dictaduras feroces", Fernández recordó: "Cuando llegamos al año '83 y habíamos visto a estas mujeres en la plaza, a las abuelas buscar a sus nietos, teníamos una utopía: queríamos que la democracia se quede para siempre en la Argentina".

"El concepto de utopía a todos nos lleva a un lugar donde es un sueño imposible de realizar. Sin embargo, nosotros a ese sueño lo realizamos. Fíjense ustedes en el mundo cómo se debilitan las democracias por prensa insidiosa, por discursos del odio, por una extrema derecha recalcitrante. Sin embargo en Argentina, no es que eso no exista eh, pero la democracia no se conmueve", resaltó.