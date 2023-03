Alberto se reúne con Biden, Rossi en Diputados y Messi llegó a los 100: las claves del día

Gran Hermano: Marcos habló a corazón abierto sobre los problemas en su adolescencia

El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, abrió su corazón y reveló cuál fue el problema que atravesó durante su adolescencia. “Me sentía en un pozo que no podía salir”, contó.

El salteño se mostró sensible con el tema durante su estadía en la casa más famosa del país y llegó a hablarlo con La Tora o Camila, pero nunca con tanto detalle, sin precisar mucho al respecto.

Después de ganar el concurso, Marcos decidió hablar sobre lo que le pasó a sus 14 años: “Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien, para nada bien, me sentía en un pozo del que no podía salir”.

“Fue un poquito antes de la separación de mis papás”, situó en el tiempo el joven, quien agregó: “Sentía que no podía salir con nada, que cada vez que estaba llegando al final del túnel, caía de vuelta”.

Marcos se sinceró y dijo que “no me daba cuenta” de lo que le estaba pasando y de la gravedad que ello implicaba, por lo que “no pedía ayuda”.

En ese sentido, su cable a tierra para salir adelante fue el deporte, el cual consideró que lo ayudó “mucho”.

“Me hice muy creyente y me aferré a Dios. Sin él no hubiese salido nunca de ese pozo. Se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre, porque me señalizó el camino”, finalizó en el programa especial de Gran Hermano 2022, que se transmitió en Telefe, tras el final del reality.