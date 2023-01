Alberto se reunió con los gobernadores, Vidal criticó la interna de JxC y crece el Covid: las claves del día

Gran Hermano: Coti confesó que no terminó "de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo"

La última eliminada de la edición 2022 de Gran Hermano, Constanza "Coti" Romero, aceptó sus errores ayer en el debate en el cual participó en Telefe y confesó que no terminó "de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo".

"En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso", precisó. "Desde el día 1 dije: ‘Acá vine a jugar’. Si bien te encariñas con la gente, como me pasó con Alexis y me pasó con las chicas en su momento, yo tenía muy adentro mío que venía a jugar, que sí o sí era un juego", agregó.

"Cuando les digo a las chicas: ‘Vamos juntas, somos un grupo’, y de repente les hago la espontánea, lo que yo pensaba es que las chicas no tenían tanta gente a favor afuera de la casa", señaló.

"Mi percepción es que, afuera, Maxi era fuerte, Alfa era fuerte, que Marcos también tenía mucha gente afuera, Thiago también... En la habitación de los hombres había mucha gente fuerte que no me quería enfrentar en una placa. Fui por la gente que pensaba que no estaba jugando. Julieta me cae muy bien, pero me parece muy obvia con sus votos, no está jugando", indicó.

"Estar dentro de la casa te lleva a pensar en una forma particular. Ahora que estoy afuera lo veo y digo: ‘Uy, que mal estuve en algunas cosas que dije’. Pero estando adentro es difícil pensar de otra manera. Todo el tiempo estaba con el juego en la cabeza", consideró la correntina.