Alberto sumó a Randazzo a la campaña y ofreció su visión de la historia argentina

Dos novedades resonantes ofreció hoy la campaña del Frente de Todos. La primera es el regreso a los primeros planos de la política de Florencio Randazzo. El ex ministro de Transporte acompañó a Alberto en una gira por Junín, Bolívar y su propio pueblo, Chivilcoy.

Rompió así un ostracismo de dos años, desde que decidiera no sumarse a la Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner y formar el frente Cumplir. Randazzo era el único dirigente importante del peronismo que aún no se había sumado al Frente de Todos encabezado por el ex jefe de Gabinete.

Fernández y Randazzo se reunieron hace un par de semanas en un almuerzo en el Faena. La idea era que el encuentro no trascendiera pero se supo porque allí mismo había una guardia periodística como consecuencia de la escandalosa separación entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia, ya que el ex delantero estaba hospedado en el hotel.

El equipo de campaña del candidato del Frente de Todos distribuyó hoy imágenes de Randazzo y Fernández juntos cuando se detuvieron a tomar un café en una estación de servicio. Era la primera vez que se mostraban juntos después del almuerzo en el Faena que era secreto.

"Con Florencio no hablé en su momento porque respeté sus tiempos, conozco sus condiciones. Yo lo tengo entre mis afectos de la política y es una alegría que me acompañe", dijo Fernández esta mañana en una entrevista con radio Colonia. Allí contó que en ese mismo momento iba acompañado por Randazzo en su auto.

Ante la consulta sobre si Randazzo podía ser "ministeriable", Alberto Fernández respondió: "Absolutamente, pero quiero aclarar que no lo hemos hablado".

Somos la Argentina. Vamos a levantarnos otra vez. pic.twitter.com/qj7p18o11s — Alberto Fernández (@alferdez) October 4, 2019

La otra novedad de la campaña del Frente de Todos es un nuevo spot con la voz en off del candidato donde hace un repaso de los últimos años de la política y augura un nuevo futuro venturoso para la Argentina. "Somos la Argentina, vamos a levantarnos otra vez", promete.