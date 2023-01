Alberto va por el juicio político a la Corte y D'Alessandro se tomó licencia: las claves del día

"Las Malvinas nos unen": Alberto aseguró que "no hay diferencias partidarias" en el reclamo de soberanía

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas "no hay diferencias partidarias" y consideró que "un acto de colonialismo" como la usurpación de ese territorio argentino por parte de Reino Unido "debería avergonzar a todo el mundo".

"La Patria no va a estar absolutamente integrada, mientras esas islas no sean definitivamente argentinas. Malvinas nos unes, y esto es absolutamente así, y en ese reclamo no hay diferencias partidarias, no debe haberlas", subrayó Fernández.

Al inaugurar frente al Edificio Libertador un monumento conmemorativo de las Malvinas construido por el Astillero Tandanor, al cumplirse un nuevo aniversario del día de la usurpación de las Islas un 3 de enero de 1833, el jefe de Estado enfatizó: "La Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas".

"Reclamar soberanía y reclamar que la Argentina disfrute y goce del integridad territorial es algo que debería llamar la atención de los más poderosos del mundo, porque en el siglo XXI que se manifieste un acto de colonialismo de esta naturaleza solamente debería avergonzar al mundo", apuntó.

En ese marco, el Presidente subrayó: "Vamos a seguir una y otra vez insistiendo en que las Malvinas son argentinas, básicamente porque lo son, porque fueron usurpadas hace 190 años y porque nosotros no estamos en paz con nosotros mismos si no lo seguimos reclamando por los que allí dejaron su vida".