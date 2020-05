Alberto y el día después de la pandemia: nuevo “contrato social”, aporte solidario y reforma tributaria

Alberto Fernández volvió a respaldar la iniciativa para cobrar un tributo a las grandes fortunas, aunque aclaró que será un “aporte por única vez”. El presidente detalló que el objetivo es cobrarlo a unas 12.000 personas para que ayuden a “sobrellevar lo que la pandemia ha exigido a nivel económico”. Además, adelantó que el Gobierno trabaja en una reforma tributaria “urgente”, y que ya comenzó a delinear cómo será la “nueva normalidad” tras la salida de la cuarentena.

En una entrevista con C5N, el presidente afirmó que el gobierno ya está pensando en el “día después” de la pandemia. De hecho, reveló que ayer estuvo a punto de hacer un anuncio, aunque señaló que no lo grabó para evitar que se “ponga el eje en otro lado”. En este sentido, señaló que quiere esperar a que “en los barrios populares (los vecinos) recuperen la tranquilidad”. Aunque no dio más detalles, Fernández habló de un “nuevo contrato social” con cuatro puntos para “un país mejor en el que la igualdad y la solidaridad sean una regla”.

“Estamos trabajando para poner en marcha un país más federal, justo y solidario”, remarcó el presidente. Además, volvió a cuestionar a quienes critican la cuarentena y piden una apertura para evitar que se agudice la crisis económica, y detalló que “la Argentina no está cerrada”, y señaló que el país está abierto en un 90 por ciento, excepto en zonas donde el virus tiene mayor expansión.

“El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que ha afectado a la economía del mundo”, disparó Fernández, quien recordó el caso de los Estados Unidos, donde no hubo una gran cuarentena e igualmente “no para de perder empleos”. “No es verdad que si abrimos la economía se vuelve próspera; se habilitó el 60 por ciento de los comercios en la Ciudad, abrió el 40 % y ellos vendieron el 30 por ciento de lo que se vendía”, indicó.

“APORTE SOLIDARIO” Y REFORMA TRIBUTARIA

El presidente confirmó que el gobierno impulsará el cobro de un gravamen a quienes posean grandes fortunas, aunque aclaró que no será un impuesto, sino un “aporte solidario” que se pagará una sola vez para colaborar con los costos que implica la cuarentena. En este sentido, remarcó: “La etapa del sálvese quien pueda y de la meritocracia está muerta en la Argentina”.

Además, el presidente planteó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria. Adelantó que una de las reformas post-pandemia será "cambiar el sistema impositivo". "Tenemos que reordenarlo, hay muchos impuestos en Argentina y esa simplificación le haría muy bien a las empresas".

Fernández reconoció que el país hizo bien las cosas, aunque pidió “no relajarse”. “Tenemos un riesgo latente y el tema no está terminado”, sostuvo. Además, el presidente reconoció que “la gente no está espléndida”, aunque remarcó: “No puede ser que a ese malestar natural lo quieran convertir en una sensación de angustia, yo no me enojé (durante la conferencia de prensa del sábado), quise ser categórico con la respuesta”.

“Si no advierto el malestar natural que pasamos todo con los cuidados sería un necio. Y yo no soy un necio, por eso cuando propuse la salida de los chicos me lo recomendaron los médicos”, detalló el mandatario.