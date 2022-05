Alberto y su análisis de la inflación: "La suba de precios de alimentos afecta peligrosamente a América Latina"

Durante un discurso en el que habló sobre economía, política internacional, educación y otras cuestiones vinculadas a la realidad mundial, el presidente Alberto Fernández participó de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Celac).

Al comienzo de la charla, Fernández afirmó sobre la inflación, que afecta a Argentina desde hace años y en los últimos meses a casi todos los países de América y Europa: “La suba de precios de alimentos afecta peligrosamente a América Latina”.

Enseguida continuó: “Me gustaría que los países del sur del mundo eleváramos nuestra voz para decir ‘basta a la guerra europea’ que está trayendo miseria al resto del mundo”. También criticó esa “pasividad” al rol que ocupa América Latina frente al “norte”.

Durante la reunión, el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Educación, Jaime Perzyck, y la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo. El encuentro se realizó en el Palacio San Martín.

“Hace poco, durante mi encuentro en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz le dije que la guerra que se ve en el norte, está trayendo miseria al sur. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices? No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte, y sería maravilloso que se sumen a mi voz los países que hoy sufren esa realidad”, afirmó Alberto.

Y agregó en referencia al bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba y a Venezuela: “Hay un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede y otro que fue bloqueado en plena pandemia de coronavirus. Deberíamos avergonzarnos que eso pase en nuestro continente. ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado pero donde el sur no es parte, solo mira? Me pregunto si no deberíamos unir voces para decirle al norte ‘paren’”.

En cuanto a la Educación, Fernández dijo: “Es un tiempo lamentablemente inigualable, signado por el dolor, la pena, por la muerte. Lo único que podíamos hacer era aislarnos de los otros, porque no teníamos formas de enfrentar esa amenaza. En términos educativos significó un daño profundo”.



Y siguió: “Los chicos y las chicas van a clase para aprender a vivir en sociedad, van conociendo las primeras reglas y conductas de una sociedad. Uno no roba porque sabe que el código penal lo dice, lo ha aprendido en la familia, en la clase, en el club. Uno sabe que hay premios y castigos antes jugando al fútbol que porque conoce las reglas de su país. La pandemia nos privó de ese proceso de socialización”.



Y finalizó con un mensaje para todos los ministros y las ministras presentes: “Los llamo a desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología, para tener sociedades que sea capaces de integrarse en un mundo globalizado que compite por el conocimiento”.