Refuerzan la custodia en instituciones judías por amenaza de ataque terrorista

El Ministerio de Seguridad reforzó la custodia y vigilancia en instituciones de la comunidad judía luego de la advertencia que llegó mediante un correo electrónico anónimo a la Embajada de la Argentina en el Reino Unido que alertaba sobre el posible ingreso de explosivos a través de la frontera con Paraguay. El mail mencionaba el ataque a un “objetivo judío” en el país. Identificaron a un posible sospechoso y se incrementaron los controles.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, confirmó a BigBang que se pidió el refuerzo de la custodia de las instituciones judías en el país, que habitualmente ya cuentan con presencia policial y en muchos casos con seguridad privada, como ocurre en escuelas, templos y en la propia sede de la AMIA.

La advertencia llegó mediante un mail anónimo a la sede de la Embajada argentina en Gran Bretaña, que advirtió al Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, que a su vez radicó la denuncia. La causa quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N° 6, y del fiscal Eduardo Taiano.

El breve mensaje advertía sobre la posibilidad de que ingresara de forma ilegal desde Paraguay un cargamento de nitrato de amonio, un componente utilizado para la fabricación de explosivos. La Justicia ya pidió a la Cancillería mayores precisiones respecto del mensaje recibido por mail, que alertaba además que el objetivo del supuesto ataque sería una institución judía.

De acuerdo a la investigación, el nombre de la persona que pretendería ingresar al país sería un ciudadano de origen libanés llamado Hassan Zein Aldeen, nacido en 1983. Según publicó el sitio web Infobae, en 2010, 2013 y 2016 intentó ingresar a la Argentina a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, pero no pudo ya que tenía prohibido salir de Paraguay. “Grandes bombas estallarán en argentina, blanco comunidad judía”, decía el texto.

El dato del nitrato de amonio es clave ya que se trata del mismo explosivo utilizado en el ataque terrorista a la AMIA, el 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. Meses atrás, la explosión de una reserva de esa sustancia provocó la dramática explosión en Beirut, donde fallecieron 202 personas y hubo 6.500 heridos.

Knoblovits precisó que el diálogo con la cartera de Seguridad es habitual y que semanas atrás el Gobierno ya había ofrecido incrementar la custodia en las instituciones de la comunidad judía tras el atentado terrorista en Viena, Austria, donde el 2 de noviembre pasado un hombre comenzó a disparar y mató a cuatro personas e hirió a más de 20, todo en cercanías de la Sinagoga Stadttempel, el principal templo judío de la capital austríaca.

“Se aumentó el nivel de monitoreo y algunas custodias, no dejamos de hacer nada, no estamos preocupados pero sí ocupados”, sostuvo Knoblovits a este medio, y precisó que se traba de manera conjunta con las fuerzas de seguridad. “La alerta no es alta, pero el mail sí decía ‘objetivo judío’; hay que estar monitoreados, la custodia es en todas las instituciones, hay monitoreo y más vigilancia”, agregó.

“Es difícil que un camión cruce la frontera de modo legal con nitrato de amonio, pero la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) es un colador”, sumó Knoblovits.

El mail con la advertencia llegó el viernes y un día antes la Policía de Paraguay halló en la ciudad de Encarnación un cargamento con 18 kilos de dinamita en gel en un micro que se diría desde Asunción hacia la ciudad de María Auxiliadora.