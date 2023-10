¿Alguien puede pensar en Patricia? Macri le soltó la mano (una vez más) y Bullrich lo cruzó

Se sabía del coqueteo política entre Mauricio Macri y Javier Milei, y de la incomodidad que este juego de "seducción" le generó a Patricia Bullrich. Sin embargo, el padre de Juntos por el Cambio (JxC) fue mucho más allá y mostró su galanteo desde Miami, mientras presentaba su libro, y no tuvo ningún decoro por la campaña que está llevando adelante la ex Montonera. Es que mientras Patricia lucha con uñas y dientes contra Milei (hasta lo llevará a la Justicia porque le dijo que “ponía bombas en jardines de infantes”), el ex presidente expresó el deseo irrefrenable por “tranzar” con el arco de la ultraderecha de la política.

48 horas flotaron en el aire las palabras de Macri que Bullrich salió a desprestigiar: “Vamos a ganar las elecciones”, dijo Mauricio y añadió: “Pero en caso de que eso no pase y gane él las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados”, terminó su alocución en Estados Unidos para todo el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard.

Macri desdibujó por completo a Bullrich desde el principio de la campaña. Pero tal cual lo hizo con él su padre Franco Macri, Mauricio la dejó a un costado. En cualquier caso, la candidata a presidenta no se la dejó pasar: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así”, contestó a las periodistas de Urbana Play. Y continuó: “Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”, fue contundente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Todos contra Patricia? Ese parece el clima en Juntos por el Cambio y también en el arco libertario. A esto, la dirigente contestó: “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida”. Y para no dejar dudas, Bullrich expresó irrebatible: “Discutiré con Mauricio Macri sobe por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”.

Patricia vs. Javier: quién ganará la atención de Mauricio

¡Piñas van, piñas vienen, la derecha se entretiene! Bullrich fue directo a la yugular de Milei que dijo: “Ella digamos, era una Montonera tirabombas. O sea, digamos ha puesto bombas en jardines de infantes. Era parte de una organización terrorista”.

Esto no le cayó bien a la hija política de Macri que, además de defenderse de él, tuvo que salir a pegarle a su mayor rival: “24 horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía ‘haber cambiado’, para justificar lo de (Luis) Barrionuevo, sale a decir en un programa televiso que yo había ‘puesto bombas en un jardín de infantes’. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal”.

Es notorio que todas las dagas irán por el lado de manifestar que Milei no es un buen candidato presidencial por su “inestabilidad emocional”. En un extenso mensaje a través de su cuenta de X (ex twitter), admitió: “Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas".

Y sumó: "De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante”.