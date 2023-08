Allanamientos por la suba del dólar en la City porteña: con qué se encontraron

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), tuvieron su vuelto y fue nada más ni nada menos que mediante el dólar ilegal, también llamado blue: se volvió a disparar. En la semana anterior, rondaba los 600 pesos y casi sin escala, hoy se encuentra en 715. Por eso mismo, se puso en marcha un operativo con el fin de allanar las cuevas que se encuentran en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y ver qué tanto tiene que ver con la corrida y la suba.

El operativo a las cuevas fue destinado a todos aquellos que compran y venden de manera ilegal ya sea en la calle, en los edificios, en comercios y hasta en diversos puntos céntricos donde suele concentrarse gran porcentaje de extranjeros, que son los mismos señalados por la suba inesperada -o no- de tal manera.

Los allanamientos comenzaron en la mañana del martes y según dieron a conocer fuentes policiales, durante los mismos se intimó principalmente a una agencia de cambio que tendrá un plazo dentro de los próximos 10 días para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, a cargo de Verónica Favale, donde deberán realizar un descargo e informe por supuesta violación a la Ley Penal Cambiaria.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La problemática se puso en agenda la semana anterior cuando Sergio Massa señaló que las expectativas estaban puestas en que el dólar blue iba a bajar, pero que hubo ciertos “pícaros” que se entrometieron y sucedió lo contrario. “Aparecieron los pícaros que estuvieron jugueteando”, planteó y advirtió que iba a poner en marcha el operativo para buscarlos y que dejen de especular con el precio y la venta ilegal.

Aun así, el operativo realizado esta mañana dejó como informe que dos importantes financieras de la Ciudad, las cuales son identificadas por generar un gran movimiento en el mercado, no operaron esta semana, por lo cual no tuvieron nada que ver con la corrida que se produjo. Además, otras de las cuevas allanadas, no quisieron abrir el comercio por temor a detenciones e incautaciones de dinero, sabiendo que todo esto iba a ser posible.

La brecha entre el oficial y el dólar blue escaló a 97.48%, lo cual impactó directamente en una caída de la oferta en el mercado ilegal, y por lo tanto, en la suba de precio que se determinó para este martes, que superó ampliamente los 700.

Un mes atrás, con la suba que había superado los 500, Aníbal Fernández había determinado que la Justicia Penal Económica junto con AFIP y la Policía Federal se encontraba realizando operativos a las cuevas por el precio y el manejo del dólar, debido a que el Ministerio de Economía estaba pidiendo las explicaciones del caso. “Nosotros no somos hábiles para poder actuar sobre una decisión de esa característica hasta que un organismo técnico nos dé las respuestas y la Justicia, la responsabilidad de avanzar. Bueno, las hemos tenido y una vez que las tenemos, ahí sí, es nuestra responsabilidad estar presentes en cada uno de los lugares”, declaró en su momento.

“La Superintendencia de Investigaciones lo que hace es volcarse sobre ese tema y poner todo su personal a caminar en este lugar. Van a ver muchos hombres y mujeres con el chaleco de Policía Federal trabajando. Mientras que tengamos las decisiones que nos acompañen para que nosotros podamos actuar, estaremos en la calle, por supuesto”, recalcó.