Almuerzo y rosca: secretos del encuentro entre Alberto y Randazzo, y la divertida coincidencia con Caniggia

Alberto Fernández almorzó esta semana con el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El encuentro fue en un restaurante en Puerto Madero, en medio de las especulaciones por el armado del eventual gabinete del candidato del Frente de Todos. Mensajes, llamados telefónicos y una divertida coincidencia con Claudio Paul Caniggia.

La reunión se concretó este lunes, en uno de los restaurantes del lujoso hotel Faena, luego de varias conversaciones telefónicas e intercambios informales por WhatsApp, antes y después de las elecciones primarias del 11 de agosto. Fernández fue el jefe de campaña de Randazzo en las elecciones de 2017, cuando el ex ministro compitió como candidato a senador por el PJ enfrentado a Cristina Kirchner y Esteban Bullrich. Quedó en quinto lugar, con poco más del 5 por ciento de los votos.

En el acercamiento de Alberto con Cristina influyó mucho el resultado de aquella elección legislativa de 2017, con un peronismo desunido y fragmentado en tres que perdió ante el gobierno. Tras la derrota, Fernández se reencontró con la ex presidenta en diciembre de ese año luego de una década sin hablarse.

Randazzo y Fernández no dejaron de tener vínculo y aunque en los últimos meses no se habían visto, sí habían mantenido varios contactos telefónicos. BigBang pudo reconstruir que en el almuerzo conversaron de la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre, el rol de Cristina Kirchner y hasta cuestiones del ámbito personal.

Lo curioso es que ese mismo mediodía se encontraba en el Hotel Faena el ex jugador Claudio Paul Caniggia, junto a su nueva pareja, Sofía Bonelli. Cuando el mediático recientemente separado de Mariana Nannis salía en su auto, las cámaras de América TV captaron, sorpresivamente, al candidato del Frente de Todos, aunque no a Randazzo, que tuvo la precaución de salir por otra puerta.

¿EL REGRESO AL GABINETE?

“Tengo claro el 70 por ciento del gabinete”, respondió Alberto Fernández días atrás, cuando en Córdoba le preguntaron sobre el armado de su equipo de gobierno. Según detallaron a este medio cerca de Randazzo, no hubo ningún ofrecimiento y sólo se trató de un “reencuentro después de varios meses sin verse personalmente”.

“El Flaco está entusiasmado con el resultado de las elecciones, hay diálogo frecuente con él”, contó a este medio un hombre cercano a Alberto, que en 2017 fue candidato en la boleta de Randazzo. “A Florencio no se lo menciona como ministro, todo puede ser, pero no quiere ninguno de los dos. Hay buena relación, por ahí puede dar una mano en otros espacios institucionales, no el caos de un Ministerio”, sumó un intendente de diálogo frecuente con Fernández.

El candidato presidencial fue siempre elogioso del trabajo de Randazzo como ministro del Interior y Transporte. Más allá de haber sido su jefe de campaña en 2017, compartieron los primeros meses del primer gobierno de Cristina Kirchner, desde diciembre de 2007 hasta la renuncia de Alberto como jefe de Gabinete, a mediados de 2008.

“Hablaron diez puntos, temas de política, pero también personal. Florencio no fue con la idea de que le ofrezcan nada, quedaron en seguir hablando, pero no hay nada concreto”, aseguraron a BigBang en el entorno del ex ministro, que está abocado a la actividad privada. Su última aparición en público fue meses atrás, cuando dio una clase en la universidad española Camilo José Cela, la misma en la que a fines de agosto dictó una charla Alberto Fernández.