Alquileres sociales, el artículo de la ley que está ya está vigente y del que nadie habla

Contratos imposibles, rentas inaccesibles, requisitos incumplibles sumado a la falta total de lugares disponibles donde vivir. La nueva Ley de Alquileres propuesta por Juntos por el Cambio tampoco ayuda mucho a las personas que están en situación de alquiler porque se cambiarían las normativas a favor de los locatarios.

Sin embargo, cuando la medida entró al Senado, fue rebotada por la línea oficialista y este jueves 31 se debatirá (con referentes sociales de por medio) reformas a aquella ley que propone por ejemplo que el aumento de los alquileres sea acordado entre las partes; sin ningún tipo de regulación vinculada a lo que el propietario podrá exigirle al inquilino.

Hay una alternativa social que tiene como propuesta brindar soluciones habitacionales a quienes más lo necesitan pensando también en las mujeres e identidades feminizadas que no tienen un lugar digno para vivir. Quien está al frente de esta propuesta es Juan Juri responsable de comunicación de Hábitat para la Humanidad, quien explicó la letra chica en diálogo con BigBang.

“Se está invisibilizando a una gran parte de la población que es la que no accede un contrato, que es la que por más que la ley diga ‘a tres años, dos años, un año’, va a firmar contratos por fuera de Ley porque no cumple con los requisitos formales que muchas veces se piden en inmobiliaria o un propietario privado”, visibilizó.

Además, detalló las condiciones paupérrimas de los alquileres en negro, ni siquiera contemplados por el proyecto de reforma: “Estas personas que terminan viviendo hoteles que están en muy malas condiciones. Comprometen su salud, su bienestar, su desarrollo y en condiciones muy abusivas. Lugares que no permiten niños, lugares que te piden pagar por día, que te desalojan si no pudiste pagar esa noche, donde nadie se hace cargo si algo se rompen. Esas personas que quedan por fuera de esta discusión".

Póngase los “lentes violetas” y mírelo desde una perspectiva de género: la situación se agrava si se trata de mujeres en contexto de violencia. Juri aportó al debate: “Esto se hogares están invisibilizados, en los que la jefa de hogar es una es una mujer que por las cuestiones de mercado laboral, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, no puede acceder una vivienda adecuada”.

Sobre esta idea, profundizó: “Las mujeres que sufren de una situación de violencia de género que se tienen que ir de su casa para ‘escapar’ del agresor, que se van con lo puesto con sus hijos, no tienen ningún requisito para ingresar al mercado (inmobiliario), no tienen un recibo de sueldo, no tiene una garantía propietaria”. Aquí justamente entra el debate de los alquileres sociales.

Pero, ¿qué es el alquiler social?

Se contempla en el artículo 17 de la Ley de Alquileres. Según Juan Juri es “un reconocimiento del Estado”, aceptando que hay un problema de déficit de lugares donde vivir en la ciudad de Buenos Aires.

El Estado sería el encargado de "bajar o acompañar los requisitos de ingreso”. Es decir, “bajar la barrera de acceso” a alquileres. También: “Acompañar lo que es la garantía, buscar nuevas formas que no tengan que ver con recibo de sueldo para respaldar a quien quiera alquilar”.

La situación habitacional es un problema que con o sin ley todavía no tiene reales cifras. No se sabe ni cuántas, ni qué tipo de personas están afectadas por la falta de lugares para alquilar o por la falta de requisitos para acceder al mercado inmobiliario.

Alquileres sociales: ¿una utopía?

Hace tres años se avanzó con el tema de alquileres sociales, pero todavía, según Juri: “En tres años de sancionar Ley no se avanzó en ningún punto”. Es por eso que llevan adelante jornadas con organizaciones sociales, el sector público y privado, “donde cada uno va a tener soporte y su mirada, pero donde todos sabemos que es necesario para Argentina una política de Seguridad Social”.

El referente reflexionó: “Esta emergencia habitacional que viven miles de familias, no nació hace tres años y ni nació hace dos años. Es un déficit que tiene la Argentina hace muchos años, es una duda que llevamos con mucha gente hace mucho tiempo”.

Formas para apoyar el proyecto de Alquileres sociales

Se realizan jornadas de discusión y debate desde el lunes 4 y hasta el 6 de septiembre. Allí se podrán visibilizar las posturas de sectores privados, públicos y claro, se escucharán las posturas de quienes están o estuvieron en situación de alquiler irregular. En caso de que usted quiera apoya la causa, puede hacer clic Change.org/AlquilerSocialYA