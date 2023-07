Amado Boudou, su vínculo con la campaña de Massa y el rol de Aerolíneas: " Es un símbolo de..."

A comienzos de julio, Amado Boudou retornaba a la Casa Rosada evitando dar precisiones sobre el motivo de su visita. Tan solo se limitó a señalar que lo "invitaron a una reunión", sin dar señales de con cuál funcionario iba a mantener una conversación. "No sé bien con quién me voy a reunir, me invitaron a una reunión y vine", se limitó a decirle a los medios presentes el ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Consultado sobre si la reunión estaba vinculada a la campaña electoral que está iniciándose de cara a las PASO, Boudou respondió negativamente y agregó que incluso no estaba del todo seguro si la reunión iba a ser sobre temas técnicos de economía, su especialidad. Lo cierto es que fue el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau quien deslizó que el ex vicepresidente estaba trabajando en el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa.

Y este miércoles, dialogó con Argenzuela y consultado sobre si estaba "asesorando" a Massa sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aclaró: "Yo estoy, sí, como siempre, exponiendo ideas que lo hago en público, así que no formo parte del equipo de Sergio Massa, y bueno, todo eso, digamos, son cosas que se van diciendo. Pero yo siempre voy a seguir expresando mis ideas y lo hago en público".

De acuerdo con Boudou, "el tema del fondo lo venía tratando desde el principio de este Gobierno" y destacó que Massa haya puesto como tema "más importante a resolver" la deuda con el FMI. "Es el verdadero cepo de la Argentina", advirtió y sumó: "Para mí el tema del fondo lo más importante es sacarse encima las condicionalidades. ¿Qué quieren decir las condicionalidades? Que te digan desde Washington qué puede hacer la Argentina y qué no".

El ex ministro resaltó que desde Estados Unidos vienen controlando lo que se puede hacer en el país desde la época de Mauricio Macri como presidente. "Te manejan la política fiscal, te manejan la política monetaria. Néstor Kirchner lo hizo pagándole completo y sacándose de encima y no aceptamos más revisión del FMI hasta el 2015. Macri trajo de vuelta al FMI. Hoy no se le puede pagar de una porque es una cargada de plata, 44.000 millones de dólares", explicó.

Y siguió: "Pagar eso significaría que Argentina prácticamente no pueda hacer otra cosa que pagarle al Fondo. Y en ese camino yo creo que hay que ir a un acuerdo creativo en el cual Argentina se comprometa a un flujo de pagos en el tiempo a cambio de sacarse las condicionalidades. Este manejo de la política argentina desde Washington, creo que ese es el camino y me parece que un poco de eso viene hablando Sergio Massa, de que realmente está durmiendo con el enemigo".

De cara a las PASO, Boudou destacó que es realmente solucionar el acuerdo con el Fondo, sobre todo para las aspiraciones de Massa. "Me parece que es muy importante. Primero, me parece que es importante que el rol de Massa, de ministro de Economía y candidato, estén coincidiendo porque eso le da más peso en la negociación con el Fondo, están negociando no sólo con el presente sino con el muy probable futuro", advirtió.

Y continuó: "Entonces me parece que él que es un hábil negociador, está llevando al máximo las posibilidades de Argentina porque hasta ahora Argentina no había negociado sino que había aceptado las condiciones del Fondo. No hubo ni un cambio de las condiciones que imponía el fondo, ni siquiera, te acordás que se hablaba de las tasas de interés, la famosa sobretasa, bueno, ni eso, se discutió y se llevó a largas y finalmente se hizo una especie de contrato de adhesión con lo que imponía el fondo. Me parece que Massa eso lo está cambiando, me parece que está jugando muy bien la calca geopolítica de los pagos con la moneda China, con el yuan".

Las otras frases más relevantes de Boudou