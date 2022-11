Amado Boudou y la posible candidatura de CFK: "Ella es el vértice de la política Argentina hoy"

Tras varios años sin pertenecer explícitamente a la política, y en medio de un contexto catastrófico en cuanto a la economía del país, Amado Bodou estuvo en el programa de Jorge Rial en Radio 10 y habló sobre la actualidad de la Argentina, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y su postura frente a las acciones de Martín Guzmán.

Con respecto a los dichos que hizo la Gerente de Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva, que tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández y manifestó su preocupación con lo que respecta a la inflación del país.

“Primero, el Fondo es el Fondo, no importa quien esté al frente. La misión del Fondo es sostener la supremacía de Estados Unidos como líder global a través del patrón dólar y del endeudamiento de los países. Entonces nada bueno puede venir de ahí. Lo que yo coincidiría con Gueorguieva es que la llegada de Sergio Massa permitió poner en stand by un golpe de mercado que se había puesto en marcha muy violentamente, un ataque contra el peso”, opinó el ex presidiario.

Además, el ex vicepresidente de la Nación reveló que para él, algunos de los problemas que está atravesando Argentina hoy en día, ya han ocurrido en la historia del país. “Vos sabes Jorge que acá hay intentos permanentes de modificar la política económica de los gobiernos en general y no escapa esa regla desde los poderes económicos sobre todo desde el poder financiero. Fijar el tipo de cambio que le sirve por ejemplo a los grandes exportadores de materias primas, pero sabemos que eso daña mucho a las grandes mayorías de la población argentina. Los intentos devaluatorios son una cuestión de la historia argentina, no de hoy”.

“El final de Guzmán venía solucionando a todo ritmo. No hay que perder de vista que también por medidas que tomó el propio Guzmán y que aún hoy no han sido desarticuladas pasó lo que pasó. Por ejemplo el tema del endeudamiento en pesos, las famosas lelics, que cuando asumió Alberto Fernández que lo identificó como un problema correctamente eran 700 mil millones pesos y hoy ronda los 9 billones de pesos. Ese es un problema muy severo no solo económico financiero sino también político. Porque vamos a empezar a ver que desde esa herramienta técnica van a intentar presionar al gobierno para que suba la tasa de interés otra vez”.

“La tasa de interés favorece a muy poquitos y le arruina la vida a millones. Esto como un mecanismo de suponer/posponer una devaluación que también están empujando. Por eso cuando asumió Massa y dijo que el primer objetivo era que no haya una devaluación, porque esto traería muchos problemas y ninguna solución, yo creo que es un dicho y un diagnostico muy correcto y que eso lo ha ido logrando recomponer”.

“Hay que ver a partir de eso como mejoramos los salarios, la vida de os y las argentinas. Y eso tiene que ver con ponerle un freno a la inflación que estamos viviendo. Si vos pensas que tomas decisiones para ganar elecciones, es muy fácil que te vaya muy mal. Si vos tomas decisiones para resolver desde tu humilde mirada las cuestiones de las mayorías, es posible que ahí vayas acumulando y termines teniendo un buen resultado electoral. Estoy pensando por ejemplo en el recorrido 2008/2011 como esto que vos estás planteando. Entonces yo creo que hay que tener en claro cuando uno toma este tipo de decisiones que vienen tiempos donde se acelera la oportunidad de quienes quieren ganarte y sacarte ventajas. Por ejemplo estoy convencido de que vamos a ver menos renovaciones de lelics y pidiendo más tasas de interés. Entonces cada vez que vos acompañas estas situaciones le estas dando más poder de fuego a quien te quiere condicionar”.

“Otro ejemplo más concreto, Sergio Massa genero el dólar soja para fortalecer las reservas del banco central porque estaban muy disminuidas. Entonces hubo muchas críticas de un lado, del otro. Yo creo que acá hay que mirar la película. Si Sergio Massa quiso fortalecer las reservas para tener más fuerzas para la cuestión inflacionaria, aunque obviamente hay cuestiones técnicas que están por detrás, para después encarar el problema distributivo, es un paso aceptado. Ahora si no avanzas en políticas que mejoren los ingresos y te quedas a mitad de camino es probable que te encuentres otra vez von el mismo problema”.

Con respecto a su opinión para con Cristina Fernández, reveló que la considera el vértice de la política del país. “No podemos perder de vista que por lo menos para mí, CFK es la persona que concentra la visión de la lucha por una mejor distribución del ingreso y al mismo tiempo es la garantía de que cuando le toco tomar decisiones lo hizo. Entonces es una figura que es el parte aguas de la política argentina, es la figura central. El vértice de la política Argentina hoy sin dudas es CFK”.

“Primero CFK es una persona que siempre está al día con los temas. Siempre tiene contactos de los cuales ella extrae, relabora y piensa las nuevas visiones. Segundo tema que ella está en una situación de cada vez más maduración política. Ha sido presidenta dos veces y ahora presidenta. Y esto del nuevo mundo, sin dudas hay situaciones nuevas”.

“Creo que en la historia en argentina no hubo un hecho como este, en donde alguien le gatillara dos veces la pistola poniéndola prácticamente en la cabeza, que yo creo que no tiene nada que ver con los discursos de odio y con esa construcción psicológica, sino que más bien tiene que ver con un odio sociológico, un odio de los de arriba cuando identifican que pueden perder parte de sus privilegios. Estamos asistiendo un odio de diseño. No es un odio que sale de las personas y mucho menos de las masas sino que es un libreto escrito en algún lugar y con militantes pagos para que lleven una guillotina a la plaza de mayo. Eso tiene que ver con un armado, con un guion, una difusión y con militantes. Entonces en ese marco, creo que Cristina otra vez su reacción es solidaria, géneros, y de poner el cuerpo. Podría haber dicho basta para mí pero la reacción de ella es la del liderazgo que ella ha obtenido”.

