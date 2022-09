Amalia Granata sigue picándola: "Le regalaron la reelección, se los fuma abajo del agua"

Después de la indignación que desató ayer su primera reacción ante el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, Amalia Granata decidió redoblar la apuesta y volvió a volcar su odio en las redes sociales. Mientras tanto, avanza el pedido de los diputados del Partido Justicialista de "remoción de la Cámara" contra la diputada provincial por Santa Fe.

Menos de una hora después del atentado, Granata fue una de las primeras referentes opositoras en pronunciarse sobre el tema y, a diferencia de gran parte del arco político, no sólo no lo repudió, sino que además lo puso en duda.

"¡Todo armado, qué pantomima! Ya no saben qué hacer para victimizarla para que suba en las encuestas. Demasiados (Sic) obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina (Sic), que podemos salir adelante sin estos delincuentes", fue el primer mensaje que publicó pasadas las diez y media de la noche del jueves.

Una hora después, la diputada provincial le dio RT al mensaje de un usuario que comulgaba con la teoría del "falso atentado" y comparó el intento de asesinato a la vicepresidenta con el día en el que atacaron con piedras su despacho: "¿Se acuerdan del otro atentado que se inventó? El de las piedras en la ventana de su despacho. ¿Todo armado?".

Para esa hora, hasta Mauricio Macri ya se había solidarizado con la vicepresidenta. Los únicos que radicalizaron su repudio fueron Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto. Y Granata se sumó a ese tren, con críticas a los "tibios" de la oposición: "¡Qué tibia es la oposición! Con esta casta no salimos más".

Después de sus primeros mensajes, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, anunció que hoy los diputados del Partido Justicialista pedirán la remoción de la cámara de Granata. "Ratifico: mañana (por hoy) con la firma de las y los diputados del bloque del PJ vamos a pedir una cuestión de privilegio y la remoción de la cámara de diputadas y diputados de Santa Fe de Amalia Granata. No vamos a tolerar, ni convivir con estos discursos antidemocráticos y de odio. Basta".

Y, como era de esperarse, Amalia no se quedó callada. "Juicio político le tienen que hacer ellos a sus dirigentes por robarse las vacunas por hacer fiestas clandestinas, por dejar a los niños sin escolaridad. Son unos nefastos caraduras", disparó, y sumó: "Me repudian a mí, pero no a las fiestas clandestinas de su gobierno. Las vacunas robadas de su gobierno. Las muertes por inseguridad de su gobierno. Pero son unos infames".

Justo hoy (por ayer) Maximito dice (Sic) que quieren matar (a) un peronista. Son de manual"

Ni Steven Spielberg se atrevió a tanto"

Luego de quejarse por el feriado decretado por Alberto Fernández, Granata compartió un meme de Kevin Spacey (en su rol de Frank Underwood, de la serie House of cards).

"Ella es brillante. Logró quedar como mártir y que la oposición le rinda homenaje y le regale la reeleción y los fueros. La aplaudo de pie, se los fuma abajo del agua a todes", insistió de la diputada, antes de compartir otra queja por el feriado.