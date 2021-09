A un año del bochornoso episodio, imputaron al "diputeta" por su escena sexual en plena sesión

En septiembre del año pasado, el ex diputado salteño del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se convirtió en tendencia en las redes sociales y luego fue suspendido a pedido del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Sergio Massa, al ser atrapado durante una sesión manteniendo relaciones sexuales con su pareja, mientras que su colega, el diputado Carlos Heller, exponía su punto de vista.

Si bien en su momento explicó que todo se trató de un accidente y, de manera llamativa, resaltó que su intención era solamente probar cómo le habían quedado las prótesis mamarias a su pareja, Ameri fue duramente castigado y criticado por igual. De hecho, su irresponsabilidad le valió su puesto como diputado: presentó su renuncia como, la cual Cámara fue aprobaba por amplia mayoría con el respaldo de 224 diputados y el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO).

En aquella votación,hubo tres abstenciones: Héctor Flores (PRO), Fernando Iglesias (PRO) y Javier Campos (Coalición Cívica). "No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional”, había señalado Ameri en el texto de renuncia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que a dos día de que se cumpla un año de aquel bochornoso episodio, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta hizo lugar al pedido de imputación presentado por el fiscal general Francisco Snopek, de la Unidad Fiscal Salta, contra Ameri por el delito de “estorbo de acto funcional”, previsto en el artículo 241 del Código Penal y que comprende una pena de 15 días a 6 meses de prisión.

Al referirse al hecho en cuestión, Snopek precisó que el 24 de septiembre de 2020 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a las 17.20 de esa jornada, cuando el diputado Carlos Heller hacía uso de la palabra en el marco del debate sobre el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y refinanciación de las deudas de la provincia con la ANSES”, se observó una situación anormal que interrumpió el desarrollo de la sesión.

De acuerdo con el fiscal, y con lo que todos pudimos observar en el gran número de videos y clips que se viralizaron en las redes sociales sobre el hecho, “desde la pantalla del entonces diputado nacional por Salta, Juan Emilio Ameri, sucedieron escenas impropias con la tarea legislativa. En las mismas, se podía ver al acusado junto a una mujer, a quien -de pronto- le bajó parte de la ropa y lo que siguieron fueron escenas totalmente inapropiadas”.

A su vez, resaltó que “todo esto sucedió delante de la cámara mediante la cual el ex legislador estaba conectado a la sesión, todo ello en el marco de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades del Congreso de la Nación a raíz de la pandemia por el COVID, aún vigente” y que estas imágenes provocaron la interrupción de la sesión por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En diálogo con Radio con Vos, Ameri -que acumula varias denuncias en su contra por acoso y violencia- había remarcado que se encontraba "desolado" y que no podía dejar de "temblar" tras lo ocurrido. "Tengo una conexión de mierda en mi casa, como todo el interior del país, va y viene. Yo estaba desconectado porque se me había caído el Internet, vino mi pareja y me dijo ´Juan mirá como me quedaron las prótesis´", había contado el ex legislador.

En ese sentido, explicó que como su pareja estaba al lado suyo, le dio "un beso en la teta". Sin embargo, resaltó que "justo en ese momento regresó la conexión" lo que permitió que todo el país lo pudiera ver en esa situación tan íntima con su pareja."Es una cagada, no tengo más nada que decir que no sea esto. Estoy muy mal, pero muy mal. No podría contarte siquiera cómo estoy. No hay forma de poder describir la situación", sostuvo.

Durante su descargo, Ameri le pidió disculpas a la sociedad y a sus compañeros de sesión, y agregó: "Es difícil para mí, para mí pareja, pedir disculpas a la sociedad. Estaba desconectado, volvió la conexión y no me di cuenta. Mí pareja es mayor de edad, por supuesto, estoy muy apenado, muy dolido y muy avergonzado. En todo el interior del país la conexión es mala y se me había caído de Internet. Estoy de acuerdo con que me hayan suspendido".