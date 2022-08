¡Andá máquina nomás! Grabois y Ofelia Fernández se van del Frente de Todos: “Nos desfraudaron”

Desde hace meses, Juan Grabois se muestra muy disconforme con las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández. Desde organizar múltiples piquetes en la ciudad de Buenos Aires hasta afirmar que en las calles va a haber “sangre”, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ya había dejado en claro que estaba listo para retirarse del oficialismo nacional. Finalmente va a cumplir.

Tras las duras palabras contra los ex ministros de Economía, Martín Guzmán y Silvina Batakis, y el flamante ministro Sergio Massa, que recién fue designado hace un mes, Grabois afirmó: “No hablemos más de nombres, hablemos de medidas y tomemoslas. Nos desfraudaron y decepcionaron”.

De esa manera, El Frente Patria Grande abandona el Frente de Todos. Dicho espacio tiene tres diputados nacionales, Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli; una legisladora porteña, Ofelia Fernández; y una diputada en la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug. El domingo 4, en el congreso del paritdo, decidirán si forman parte o no de un interbloque del oficialismo.

En declaraciones a la prensa, Grabois afirmó: “Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago. Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”. Las declaraciones de líder piquetero apuntaron a la nueva gestión de Massa y las diversas medidas que se tomaron en las últimas semanas, más vinculadas al sector financiero, agroindustrial y Pymes, que a los desocupados.

Mientras tanto, los movimientos sociales protestaron en la calle por el Salario Básico Universal. “Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”, volvió a repetir contra el Gobierno Nacional. En las últimas horas, Grabois estuvo presente en las protestas frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher.

Lo llamativo fue que tras anunciar que se iban, criticó a Massa: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos. En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. Y agregó: “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes. Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”.

Hace una semana y media, la legisladora Ofelia Fernández había escrito en su cuenta de Twitter: “Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no sé qué sentido tiene seguir en los bloques”. Por su parte, Fernanda Miño, miembro del FPG y funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Social como Secretaria de Integración Socio Urbana, a cargo de la urbanización de villas, afirmó que no dejará su cargo.