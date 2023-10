Andrés Cisneros repudió el ataque terrorista de Hamás contra Israel: “Hay que condenar esta locura nazi”

La organización terrorista Hamás realizó un ataque sorpresa sin precedentes durante una importante festividad judía en varias ciudades israelíes. Las imágenes de los atentados fueron difundidas por medio de las redes sociales y rápidamente se volvieron virales. Diarios, noticieros y portales periodísticos de todo el mundo se hicieron eco del hecho y el suceso no tardó en instalarse en la actual agenda mundial ocasionando debates, controversias y simultaneas opiniones al respecto. Las autoridades israelíes en repuesta a la ofensiva lanzaron ataques aéreos, y su primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que el país está en guerra. "Es una lucha por todos los países que se quieren oponer a la barbarie. Israel va a ganar esta guerra", señaló el funcionario.

El diplomático Andrés Cisneros cuenta con una importante y larga trayectoria en lo que respecta a la política exterior. Durante la presidencia de Carlos Menem ha sido jefe de gabinete del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Posteriormente, en 1996, fue designado como Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos secundando a Guido Di Tella. Luego de decidir dejar de lado los cargos públicos, comenzó a desempeñarse como analista internacional y en esta ocasión en diálogo con BigBang brindó su crítico y riguroso análisis al respecto del conflicto bélico.

-¿Qué análisis hace del ataque terrorista de Hamás en Israel?

-Hay que condenar esta locura nazi contra Israel que tiene tanta repercusión en el mundo entero. Muchas de las izquierdas populistas en América Latina están evitando condenar la brutalidad y la injusticia del ataque de Hamás.

-¿Cómo debiera reaccionar Israel ante la sorpresiva embestida?

-Israel tiene una clase política muy inteligente y un pueblo que sabe muy bien cómo conducirse en épocas duras. Espero que reaccionen con muchísima dureza pero con muchísima civilización, con el respeto de los derechos humanos. Vivimos en una sociedad judeo cristiana occidental que es la única en toda la historia de la humanidad, la única cultura, la única civilización, que admite que tienen derechos los que no piensan como nosotros.

-¿Incluso los terroristas?

-Inclusive los enemigos tienen derechos. Somos los primeros que tenemos que cuidar en no violar los derechos del enemigo. Los argentinos sabemos muy bien el daño que causa excederse en la legítima defensa.

-¿Cómo cree que influyen las redes sociales en medio de una guerra?

-Hay mucho para decir al respecto pero en última instancia yo creo que es bueno que la gente esté informada a que ignore cosas. Yo crecí en una generación en la cual mucha gente no sabía lo que había sido el Holocausto, por ejemplo. Hoy en día eso sería imposible.

-¿Qué opina de quiénes sugieren no ver ni compartir los videos que circulan del conflicto bélico?

-El problema de los que nos aconsejan abstenernos de ver ciertos contenidos es que lo siguiente que hacen es decirnos que tenemos qué ver y qué no. Yo pertenezco a una cultura y a una civilización en la cual creemos que cada uno es dueño de decidir qué es lo que quiere ver.

-¿Qué le pareció que Myriam Bregman haya sido la única candidata que no repudió el ataque en el debate presidencial?

-Me pareció muy bien. Quedó muy solitaria. Los cinco candidatos, incluyendo a esta señora Myriam Bregman, debieron haber salido juntos en la pantalla de los televisores condenando el ataque que es a toda la cultura occidental y que no admite diferencias partidarias.

-¿Hizo falta que los candidatos detallaran cuáles son sus principales propuestas sobre política internacional?

-Hizo muchísima falta, pero a veces se conoce a las personas o a las instituciones por lo que no hacen y no solo por lo que sí hacen. Quienes seleccionaron los temas se equivocaron muchísimo. Porque nunca como ahora el mundo depende de los demás países. Un país que no está interconectado con el mundo es un país que tiende a no existir más. Y la Argentina es un país que se hunde porque desde hace mucho tiempo le da la espalda al mundo.

-¿Se identifica con alguno de los principales aspirantes a Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación?

-Yo estoy trabajando en el equipo de Patricia Bullrich. En cuanto a las personalidades yo me identifico mucho más con Federico Pinedo o con Diana Mondino y menos con las posiciones políticas de Gustavo Martínez Pandiani que es un buen profesional, técnicamente bueno, pero que tiene posiciones que yo no comparto.