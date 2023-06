Aníbal cruzó a Morales, lo tildó de "mentiroso" y dijo que no mandará fuerzas federales a Jujuy

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cruzó las acusaciones acerca de que desde el peronismo y la izquierda están incentivando la movilización y las protestas en Jujuy, que había vertido el gobernador Gerardo Morales, y lo cuestionó al mandatario provincial por haber intentado llevar adelante una reforma "amañada" de la Constitución provincial.

"El gobernador Morales de Juntos por el Cambio (JxC) dice que esto fue orquestado por el Gobierno nacional, menciona al presidente (Alberto Fernández), la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y a su persona en particular", le preguntó un periodista durante una rueda de prensa a Aníbal, quien no dudó en realizar una contundente respuesta. "¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme quién, una persona que haya actuado, que la hayan visto impulsada, financiada, acompañada e incitada para ir a provocar un problema a Jujuy. ¿A quién se le ocurre?", se preguntó el ministro, quien exigió que "muestren las pruebas" de lo que afirmaban.

La disputa es alrededor de que el radical aseguró que entre la jornada del miércoles y el jueves, demostrará con pruebas sus afirmaciones. "Pero que las presente y que haga la denuncia, pero entre hoy y mañana seguimos hablando de algo que no tiene, porque si tenés una prueba la exhibís en el mismo momento en el que estás. Esto de pasar un dato 48 horas después no tiene ningún sentido", cuestionó Fernández.

"Nosotros miramos con mucho detenimiento y preocupación porque la represión nunca es buena", reconoció previamente el ministro. "Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa o el armado de un Consejo y las particularidades que tiene la Ley de Seguridad Interior", agregó.

Las diferencias son alrededor de lo dictaminado por el juez federal subrogante de Jujuy Diego Martín Matteucci, quien autorizó a la "Gendarmería Nacional y Policía de la provincia de Jujuy se tomen los recaudos pertinentes, siempre y cuando las circunstancias de hecho lo permitan", "para asegurar la libre circulación", luego de aprobar el pedido del fiscal federal de turno Carlos Colonnese.

"Dice que autoriza a la Gendarmería. No le da ninguna instrucción. Nosotros le decimos que es al revés: 'viejo, ustedes convocaron a la constituyente, modificaron su constitución, hay quejas por las responsabilidades porque se hizo a una velocidad llamativa, bueno, den las explicaciones a su pueblo. ¿Qué tengo que estar metido yo? No voy a estar más explicando qué sucede con eso. ¿Por qué se les ocurre que tenemos que estar inventando o haciéndole daño a los otros? ¿Cuándo lo hicimos? ¿A quién se le ocurre?", indagó Fernández a los periodistas que se agolpaban a su alrededor.

Tras reafirmar que no existía ninguna orden, Aníbal continúa la defensa de la cartera nacional en el asunto. "No somos nosotros. Lo que está sucediendo, está sucediendo en Jujuy, en una situación en la que la Policía de Jujuy es la que está actuando. No tenemos nada que hacer ahí. Nosotros nos movemos con lo que formalmente nos diga un magistrado, en ese caso", declaró.

"Vamos a empezar al revés, ¿por qué me tengo que bancar yo dar explicaciones de lo que el gobernador dice? Es mentira", disparó Fernández. "Si eso es lo que dice él, que lo pruebe. Si no lo puede probar, es porque es verdad. ¿A quién se le ocurre que uno puede estar incitando un problema en ese lugar? A nadie se le ocurriría inventar la sanción de una constitución amañada a escondidas, ¿desde cuándo?", insistió el ministro.

"¿Por qué me falta el respeto?", le preguntó Aníbal a un periodista que lo había acusado de desentenderse de lo que sucede en Jujuy como si pasara en Suiza. "¿Me quiere enseñar geografía a esta altura del partido? No envío fuerzas especiales federales porque no corresponde que lo haga, si hay alguien que tuviera vocación de hacerlo lo tiene que decir, que es el magistrado", recordó.

Fernández también se refirió a los orígenes de la represión en Jujuy, que ya dejó más de cien heridos y 68 detenidos.. "Si hay un colectivo, en vez de hacer semejante lío y conflicto, cosa que hicieron y le pegaron a todo el mundo y lastimaron gente en los ojos, y hay un muchacho que está luchando por su vida, porque le pegaron con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Ese sin sentido, se resuelve mandando a dos o tres policías a detener a ese colectivo", cerró