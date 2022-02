Aníbal acusó a Michetti de "traficar influencias” y apareció un supuesto chat que involucra a Macri

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación desde el 20 de septiembre del año pasado, denunció que Gabriela Michetti "estaba traficando influencias" cuando le pidió a la titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Cambiemos, Laura Alonso, que desvincule a Guillermo Pino, un allegado a la entonces titular de Senado de la Nación, de una investigación de ese organismo.

A través de unos audios que se dieron a conocer en las últimas horas, la ex vicepresidenta le pide a Alonso que se junte con un amigo de ella porque lo había "embocado" en una denuncia. "Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró", le dice Michetti en uno de los audios.

A fines de de 2017, el diario Clarín consignó en una nota que la OA había denunciado a la Anses por haber desviado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad. La información detallaba que el entonces gerente de prensa del organismo, Guillermo Pino, había favorecido a una agencia de publicidad al efectuar licitaciones "de urgencia". Y cuando la Oficina Anticorrupción presentó la denuncia, Pino trabajaba para la ex vicepresidenta.

En los audios que le envió a Alonso, Michetti insiste que su "amigo" no tiene "una mierda que ver" en la denuncia. "Él -en definitiva, no- la denuncia. No quiere obviamente que lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta. Así que, por favor te pido, que me avises a ver si lo podés ver mañana sábado un rato, en un cafecito, o el lunes, pero lo más rápido posible", insiste la ex funcionaria de Cambiemos.

En este contexto, Aníbal Fernández, sostuvo que "Michetti estaba traficando influencias, absolutamente; no es la primera vez que vemos esto". En diálogo con Radio 10, el ministro calificó como "un bochorno" la aparición de los audios y agregó: "Arranca con una explicación simple, se ve que el apuro que tenía era bastante importante".

Luego de que trascendieran los audios que Michetti le envió a Alonso, el periodista Tomas Mendez publicó supuestas escuchas entre el ex presidente Mauricio Macri y la ex titular de la Oficina Anticorrupción en Radio Del Plata. Las mismas -según aclaró- corresponderían al 23 del septiembre 2017. "Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Estuve ayer con G.H (dueño de un medio de comunicación) por una gestión del negro Arribas (Gustavo Arribas, por entonces titular de la Agencia de Inteligencia). Me dijo que es amigo tuyo y me dijo que me quería ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien avanzo con G, besos", le pregunta Alonso al ex mandatario.

A lo que el líder de Cambiemos le responde: "Si tiene buenas intenciones, pero dividí por dos lo que te haya prometido y no me vendas". Finalmente, Alonso le dice que "jamás" lo vendería y le aclara: "Estoy de tu lado del mostrador, siempre". Los audios y los chat dados a conocer en las últimas horas y que se llevaban a cabo a través de WhatsApp y Telegram, ponen al descubierto el supuesto manejo de influencias de los altos cargos durante la administración anterior.