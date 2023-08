Aníbal Fernández habló de los saqueos, dijo que "no son espontáneos" y contradijo a Cerruti

Las imágenes nos remontan a una época no tan grata para el pueblo argentino. Personas jóvenes entrando a quioscos y almacenes de barrios, llevándose algo para comer, cigarrillos y hasta bebidas alcohólicas. Lo cierto es que, al parecer, esta vez los saqueos fueron fogoneados por alguna fuerza (no tan misteriosa) en intentos de desestabilizar la última etapa del gobierno nacional.

O al menos así lo dijo abiertamente Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno, al disparar contra el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. “Ahora sale Milei a cerrar la operación dejando todo claro. Estas cuentas que están agitando desde el viernes son de sus seguidores. La democracia es un bien de todos y todas, y vamos a defenderla contra estos autoritarios y violentos", dijo a través de TikTok.

Y lo remató: “Los gobernadores en todas las provincias han advertido que son acciones políticas y criminales instigadas desde este sector. Y si hay desestabilizadores y golpistas tendrán la respuesta de toda la sociedad que los repudia”. La portavoz se refirió directamente al mensaje que colgó el libertario en sus redes sociales, comparando la situación actual con la crisis de 2001. “Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001", escribió.

Y sumó: "Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. El tuit desde la cuenta de Milei, que tiene 890 mil seguidores, fue viral rápidamente y encendió las alarmas del Gobierno Nacional.

Según contaron los investigadores, se armaron grupos de WhatsApp y se difundió a través de redes sociales el mensaje que incitaba a los demás a robar en grupo. Los lugares más afectados fueron Malvinas Argentinas, Tigre, Merlo, Moreno, José C. Paz, Tres de Febrero y Escobar. La mayoría de los saqueos, sin embargo, fueron calificados como “robo en grupos” por Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. De hecho, informó que la madrugada de este 23 de agosto terminó con 56 detenidos (3 de ellos menores de edad) que según Berni no quedaban dudas de que estaban “organizados” e “incentivaron actos de vandalismo”.

El funcionario analizó: “Fue un bombardeo constante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche ya, a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron, de manera hasta diría coordinada, varios intentos de robo en diferentes supermercados y lugares comerciales”. Además informó que: “Esto no es un robo común: esto se califica como robo en banda y tiene una pena de 15 años”.

En la jornada de este miércoles, Berni mantendrá reuniones con fiscales federales y autoridades provinciales para “actuar coordinadamente para que este delito sea calificado con la mayor gravedad que son los 15 años porque es incitación al robo”. Añadió que les caerá todo el peso de la ley y agregó: “Tenemos cuatro helicópteros volando permanentemente, grupos de apoyo, distintas herramientas, un helicóptero filmando a las personas, poniendo toda la tecnología al servicio del cuidado de los intereses de los bonaerenses".

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que "hay vocación de generar una suerte de conflicto" con los robos organizados que se produjeron en los últimos días en varias provincias y adelantó que hoy se analizará la conformación de un comando específico para actuar con las cuatro fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense.

Además, el funcionario nacional en declaraciones a la prensa en la puerta del Ministerio de Seguridad sostuvo que "no es una casualidad" y "no son espontáneos" los saqueos. "Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que quizás no querían tomarlas pero la desesperación los llevaba a ello", sostuvo Aníbal.

En ese marco, Fernández adelantó que en el día de hoy habrá una "importante reunión para seguir evaluando los pasos a seguir y actuar en consecuencia". "Tendremos una importante reunión con los jefes de las fuerzas para valorar la conformación de un comando específico para tratar este tema", dijo el ministro de Seguridad, quien señaló que hasta el momento "no hay información que permita identificar a los responsables" instigadores de los hechos delictivos.

En cuanto a los autores de los hechos, dijo que "cuando se pasen de la raya sin reprimir serán detenidos y denunciados ante la justicia, en el marco de una causa muy dura que es robo en poblado y en banda". Al ser consultado sobre quién estaba detrás de estas situaciones, contradijo a Cerruti: "Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría".