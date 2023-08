Aníbal Fernández habló del caso Morena, apuntó contra Macri y aclaró: "No tengo por qué meterme"

La muerte de Morena Domínguez de 11 años, producto de un golpe en el abdomen luego de que dos motochorros le robaran el celular el martes en Lanús, revolucionó la situación social a menos de una semana de las PASO en todo el país. En este contexto, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, elogió la detención de los delincuentes por parte de las fuerzas bonaerenses, aunque también se desligó del hecho.

"No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema", explicó el funcionario en una rueda de prensa en la que muchos periodistas le exigían que se pronuncie y lo juzgaban por no hacerlo en el marco de la conmoción social que dejó el crimen. "No es un partido de fútbol para comentar", respondió y reconoció, sobre el asesinato de la menor cuando iba rumbo a su escuela: "Es un tema que está en una jurisdicción que no tiene nada que ver con nosotros, pero que miramos con mucha atención y mucho dolor". "No tengo por qué meterme", insistió.

Al mismo tiempo, aprovechó para elogiar a su par provincial, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, debido a la detención de Miguel Ángel Madariaga de 28 años y Darío Humberto Madariaga de 25, ambos imputados por la la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús por el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

"Mis felicitaciones porque el trabajo de inteligencia criminal fue sumamente efectivo porque están los dos responsables de semejante bestialidad", aseguró Fernández. "Coincidimos con Berni que todo tipo de cercanía con estas sustancias agravan la situación", agregó, en relación a las declaraciones de su par luego de las detenciones, donde contó que ambos habían pasado toda la noche "drogándose con pasta base de cocaína".

"Hace muchos años que hay que darle soluciones a esto, la no pobreza, porque no es la pobreza la que genera situaciones de este tipo, sino la falta de expectativas. Hemos lidiado con ese tema desde el gobierno de Néstor Kirchner", afirmó Aníbal ante la prensa. Al mismo tiempo, el funcionario nacional realizó un análisis más completo y apuntó contra la gestión presidencial de Mauricio Macri como factor fundamental a la hora del deterioro social que se vivió en el país. "La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder muchísimos cuadros como para pensar que tenemos que empujar para el lugar que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada", precisó.