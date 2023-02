Aníbal Fernández: "Los que dicen que CFK está proscripta son los que quieren proscribir al presidente"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, revolucionó el ambiente de la política este último fin de semana y sumó un nuevo capítulo en este marco de tensión que se vive por la interna del Frente de Todos al afirmar, no solo que no existe un impedimento que le impida a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata en las próximas elecciones a pesar de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción que dictó un tribunal de primera instancia, sino que Alberto Fernández será candidato a revalidar su puesto como presidente. "Él tiene todo el derecho del mundo de presentarse como candidato, pero también tomó la decisión de abrir el juego a todos los que quieran participar", dijo.

En ese contexto, Aníbal dialogó esta mañana con Argenzuela, ciclo que se emite por radio 10, y volvió a rechazar las presiones de parte de cierto sector del kirchnerismo para que el jefe de Estado no sea candidato. "Alberto, hasta donde yo conozco, sí tiene la intención de presentarse. Yo sé leerlo al presidente, lo que dice, cómo actúa, y no tengo dudas de que tiene vocación de hacerlo", dijo.

De acuerdo con Aníbal, en la reunión de la mesa del Frente de Todos que se celebró el jueves último en la sede del Partido Justicialista "se refutó las palabras del Presidente, diciendo que no tiene haber PASO y que tampoco puede ser candidato", algo en lo que se mostró en desacuerdo. "No se puede frenar porque la ley es la ley y hay que cumplirla", advirtió el ministro.

Además, advirtió que la legislación vigente establece que la actual vicepresidenta no está proscripta y tiene "todo el derecho" a participar en las próximas elecciones. "Para la ley, Cristina no está proscripta, pero hago un rescate: yo tengo en claro que no tiene nada que ver y que es inocente. Resulta que los que dicen que CFK está proscripta no estando proscripta son los que quieren proscribir al presidente", señaló.

