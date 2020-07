Aníbal Fernández: "Macri es el campeón mundial del rascabolismo"

El ex jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) , Aníbal Fernández, consideró que el ex presidente Mauricio Macri fue, durante su administración, el “campeón mundial de rascabolismo”. La polémica frase la dijo el funcionario hoy por la mañana en una entrevista en el programa Ruleta Rusa que se emite por la radio Rock and Pop.

Además, Fernández consideró hoy que en la causa que investiga supuestas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos "recién aparecen los perejiles" y afirmó que "todavía no se llegó a los que realmente la generaron", entre los que ubicó "fundamentalmente al ex presidente” como principal responsable.

"Se tienen que hacer cargo. Recién aparecen los perejiles. Todavía no se llegó a los que realmente la generaron. El caso de (el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo) Arribas y (la ex subdirector Silvia) Majdalani tiene que ser una definición bien clara de los que tienen que dar explicaciones", sostuvo el funcionario nacional.

Además, el funcionario remarcó que los responsables "tienen que dar las explicaciones en el lugar que corresponda".