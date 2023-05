Aníbal Fernández no apuesta por ningún candidato: "Si no viene Perón, a mí no me convence nadie"

Cuanto más cerca estemos de las elecciones, más internas habrá. Todos quieren ser protagonistas y por supuesto, todos quieren quedar bien parados con quien será el sucesor de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, y es por ello que en cada partido político, comienzan de a poco a resguardar sus opiniones. Pero, a la hora de hablar de otros, el primero en decir lo que piensa sin pelos en la lengua es Aníbal Fernández, que poco le interesa lo que digan los demás.

En el Frente de Todos, en particular, se comenzaron a dividir en una grieta sobre los que quieren que haya elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los que no. Por un lado, el Presidente de La Nación, se mostró a favor de las mismas, mientras que por otro lado, Sergio Massa, que en un principio se barajaba como posible candidato pero finalmente no será, advirtió que está en contra de que se realicen.

Pero, en los últimos días, se dieron a conocer otras dos nuevas caras, que antes no habían mostrado su opinión, acerca de las elecciones Primarias. Cristina Fernández al comienzo se mostró negada con que se realicen, pero ahora cambió de parecer y sólo las acepta en el caso de que el Frente de Todos presente dos fórmulas como máximo. Más es inservible. Sin embargo, quien sí demostró desde el primer momento que le parece algo necesario, fue Aníbal, aunque en las últimas declaraciones que brindó, dejó en claro que a la hora de evaluar a los candidatos del partido, no se inclinará por uno o por otro.

Por ahora, para las próximas PASO a ejecutarse el 13 de agosto, tiene a dos postulantes para el cargo de presidente. En primer lugar, Daniel Scioli, que fue el que sin ningún tipo de duda se postuló y quien ya declaró en varias ocasiones que se ve muy positivo y esperanzado para lo que se viene, y, en segundo lugar, Agustín Rossi, que el lunes por la noche confirmó que sería precandidato.

En el acto llevado a cabo por la incorporación de pistolas Taser como equipamiento de las Fuerzas de Seguridad, el ministro de Seguridad de la Nación opinó sobre la intención de la ex Presidenta de La Nación de que no haya primarias si llega haber un tercer postulante. Ante esto, el funcionario fue contundente con su respuesta: “Si ella no quiere PASO, tiene todo el derecho en pesarlo así. Pero dejame que yo piense otra cosa”, dejando en claro que no por ser el mismo partido tienen que pensar de la misma manera.

Sin embargo, arremetió de manera irónica contra los que están en contra de las elecciones Primarias y aprovechó para dedicarle una indirecta a Máximo Kirchner, que se encuentra en China. “Las candidaturas de nuestro grupo, que pretende que haya una PASO, nunca van a digitar a dedo. No hay nadie que tenga crédito para poder hacer eso, salvo que del avión de China lo traigan a Perón, va a haber PASO. A mí no me convence nadie que no sea Perón”.

Lejos de tener a uno elegido por preferencia o gusto, volvió a subrayar su ironía nombrando al ex Presidente: "Si no viene Perón, a mí no me convence nadie. Si no está Juan Perón, hay que ir a las elecciones, poner los votitos de a uno y contarlos cuando termina la tarde".

Por último, fue consultado acerca de la realidad que tiene hoy el Frente de Todos. Por un lado, el embajador argentino en Brasil, Scioli y por el otro, el ministro del Interior, “Wado” De Pedro. En la misma línea, la pregunta recayó en hacerlo elegir por uno de los dos para que sea el futuro presidente de la Argentina. "Hoy no voy a hablar de candidatos hasta que no estén todos en las gateras, por una razón elemental: no tengo interés en quitarle calidad a nadie", sentenció.