Aníbal habló sobre el estado de Scioli tras bajarse de la candidatura: “Está mal”

La interna de Unión por la Patria llegó a su fin en la noche del viernes cuando Sergio Massa fue confirmado como el candidato a presidente. En ese mismo instante, tanto Eduardo de Pedro como Daniel Scioli debieron dar de baja sus precandidaturas. Eso causó un cimbronazo político tanto en el interior del partido como en la oposición. Ahora, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación y ex apoderado de campaña sciolista, contó cómo está el embajador argentino en Brasil tras bajarse de las elecciones.

En una entrevista, Aníbal afirmó sobre la decisión de que Massa fuera el candidato: “Estábamos totalmente convencidos de ir a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero si en algún momento el Presidente de la Nación y la vicepresidenta da la Nación se ponen de acuerdo para confluir en una lista común que concite la atención del electorado, ¿qué me voy a poner yo en contra de esa situación?”.

Y afirmó sobre la conducta de Scioli, quien aceptó bajarse de la precandidatura: “A Daniel le pasaba lo mismo. Lo hemos charlado y lo dimos por terminado en el mismo momento en el que nos anunciaron una cosa de esas características. Si vos me preguntás si estabamos satisfechos con eso, te digo que no, pero se hizo un acuerdo y estas cosas en política se respetan”.

En tanto, sobre la labor que tuvieron en los pocos días de campaña, Fernández dijo sobre Scioli: “Me sentí muy cómodo, hicimos muchas cosas y creo que le hubiera ido muy bien a Daniel. Yo no sé si hubiera tomado esa decisión [por la presentación de UxP con lista única], pero una vez tomada no tiene solución. Pelearme contra todos sería una locura, soy por naturaleza un hombre de acuerdos, de frentismo”. Y al ser consultado sobre el estado anímico de Scioli, reveló: “Está mal, como no puede estar de otra manera. Tenés que ser un papanatas para estar contento porque pasó una cosa así”.

Luego, al ser consultado sobre la postulación de Massa, lo definió de una manera muy categórica: “Los conozco hace muchos años a los dos. Sergio es una topadora que no se va a frenar un solo segundo para imponerle a esta estrategia que se viene su propia impronta. Conoce el armado y el manejo de la cosa pública como pocos, así que está garantizada una excelente competición”.

Y continuó sobre el ahora ministro de Economía: “Massa es un carnívoro ¿Que significa? Que a la hora de defender los intereses del pueblo no podés estar titbueando: tenés que ir con todo y si tenés que morderle la oreja a alguno, tenés que mordérsela. Se la muerdo y se la morfo. Con lo cual le siento las condiciones para que salga todo bien y sea un presidente que en los ocho años va a dejar una traza fortísima”. Y finalizó: “¿Quién duda que va a estar ocho años? Sí, claro, no puede ser de otra manera”.