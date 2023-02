Aníbal le agregó más chispa al debate por las Taser y confirmó que la Ciudad podrá usarlas

Si había un actor que nadie esperaba para descomprimir la complicada interna que vive Juntos por el Cambio (JxC), es el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Es que el funcionario salió a deslizar que su par en Justicia, Martín Soría, habilitaría el ingreso de las pistolas Taser que promovieron un cruce entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La intervención de Aníbal se dio por Radio 10, mientras aclaraba la noticia acerca de las 100 pistolas Taser que compraron desde el Gobierno nacional. "Las compré en octubre. Iniciamos una licitación, se presentaron diferentes oferentes y uno que en su momento se había presentado como vendedor del Estado en la época macrista nos tomó un pago que se había hecho en aquel momento y eso nos baja considerablemente el costo, ahora falta terminar el proceso", explicó.

El escándalo alrededor de que la compra sería sin licitación fue uno de los ejes con el cual se castigó al oficialismo, aunque al mismo tiempo, la confesión acerca de la operación funcionó como fusible entre la interna opositora que viven entre el recién postulado como precandidato a presidente Larreta, y Bullrich, quien competiría con él en una futura PASO del espacio.

"Seguramente sí, pero no soy yo quien debe hacerlo", contestó el ministro ante la pregunta sobre si habilitarán las pistolas Taser que reclaman desde la gestión porteña. En sus declaraciones, el ministro le pasó la pelota a Soria y la cartera de Justicia, desde donde debería salir la habilitación de la compra que tanto reclaman en el espacio de JxC.

La adquisición nacional -que se inició en octubre pasado y aún no terminó- de las 100 armas no letales modelo T7, las cuales vienen con su Kit AB3, y todos los accesorios, cartucheras y licencias correspondientes, fue por un monto total de 293.490 dólares. La adquisición será por contratación directa, por intermedio de la empresa Axon Enterprise INC., de acuerdo a la información que se publicó en el Boletín Oficial el 4 de enero.

El descuento que la firma le otorgó al Estado es de 123.500 dólares, los cuales fueron pagados por la gestión de Seguridad que hizo Bullrich entre 2015 y 2019. La misma fue por el modelo X26P, pero corresponde a dispositivos que quedaron en desuso, por lo que la compañía habría habilitado la nueva negociación y la quita.

La compra está bajo la orden número 30-0005-OC23 del expediente EX-2022-117049221, y fue concretada el 15 de febrero, tal como puede verse en el sitio comprar.gob.ar. Sólo un día después del asesinato de la oficial de policía porteña Maribel Salazar en la estación del subte C de Retiro, la cual fue motivo de utilización política por la oposición con el argumento de que ella no habría muerto si hubiese tenido un arma no letal.

En 2020 la gestión larretista intentó comprar 60 pistolas Taser que tramitó en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). El funcionario nacional de aquel entonces que firmó la habilitación, Ramiro Urristi, salió a los pocos días de haber dado el sí a la operación, por lo que la comprar quedó trunca y trabada por los nuevos funcionarios de la cartera que nunca le dieron el aval a la compra.

Esta futura habilitación que según Fernández habilitará Soria, todavía no fue reconocida por el oficialismo porteño. "No recibimos ninguna notificación de la Justicia ni de la Anmac sobre la autorización para que ingresen las Taser", reconocieron a Infobae desde la CABA.

Este tipo de armas no letales están reguladas por la Ley de Armas y Explosivos y los Decretos N° 395/1975 y N° 1039/1989. "Su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido políticamente en los años 80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado. Es por eso que el debate sobre la cuestión está saldado, ya que nuestro gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales", reconocieron a Infobae.

Días atrás, la interna de JxC había elevado su tono luego de que Bullrich depositara en su rival interno la voluntad de que estas armas no letales estén en los bolsillos de los policías porteños. "En vez de pedir más permisos, usalas. Punto. No le pidas más permiso a nadie", había dicho la presidenta del PRO. "No le podés permiso a un gobierno que te dice todo que no a propósito y entonces vos tenés una policía que una semana muere frente a una persona totalmente fuera de sí, después al otro día cinco policías a los sillazos porque no tenían con qué defenderse... entonces, tomá la decisión", criticó Bullrich.

Por sus declaraciones fue cruzada por un amplio abanico de todo su espacio, con críticas como las que vertió el diputado nacional porteño Álvaro González, cuando declaró en sus redes sociales que "no sé puede ser tan oportunista utilizando la mentira como método de posicionamiento político y electoral".

Lo que es un hecho es que Larreta, que ayer lanzó su precandidatura, viene ganándole los apoyos de muchos hombres y mujeres importantes de JxC y está a las puertas de cerrar un acuerdo anivel país con la Unión Cívica Radical (UCR), lo que le habilitaría una enorme estructura nacional que lo dejaría como un virtual ganador de unas PASO frente a Bullrich.