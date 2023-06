Aníbal le respondió a CFK: "Tiene una memoria extraña y le acepta cualquier cosa a La Cámpora"

“La advertencia sigue en pie, necesitamos que se cumpla con lo que dicen las leyes. SI eso se cumple, no hay nada que hacer”. De esta manera respondió Aníbal Fernández a las palabras con las cuales se refirió a él Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos. Allí, la vicepresidenta refrendó lo escrito en el comunicado del PJ Bonaerense el miércoles por la tarde: "Una se sorprende cuando escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial” y “esas personas, en lugar de poner empeño en repudiar lo sucedido amenazan con ir al partido judicial". También se mostró agraviado por Cristina por haber deslizado en el mismo texto las fallas de seguridad en el atentado que sufrió el primero de setiembre del año pasado. “Me molesta que ella me agravie como lo ha hecho, no hay ninguna necesidad”, expresó.

Esta mañana, antes de ingresar a su despacho el ministro de Seguridad se refirió en diálogo con BigBang no sólo a las distancias que lo separan hoy de Cristina y La Cámpora, sino también a su participación como apoderado en la campaña de Daniel Scioli y desmintió nuevamente que Alberto Fernández esté tras la candidatura del embajador en Brasil.

¿Cuál es su lectura de las palabras de Cristina?

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Me asombra eso, pero no me saca de marco porque tenía en claro que alguna cosa de esta iba a pasar. Si La Cámpora inventa un desaguisado como querer poner un piso para la minoría del 40% y se quiere quedar con los primeros 10 diputados nacionales eso está bien. Pero si el apoderado de una de las listas que va a competir les dice y le explica que no puede ser el 40%, que tiene que ser el 30%. Alberto Pérez se juntó con Máximo y lo acordaron. Después, también se acordó que la minoría iba a ser para el 4, el 8 y el 12 eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo, que no soy un canalla y no amenazo a nadie ni ahora ni nunca, sí advierto; me parece que es de caballeros, si no nos ponemos de acuerdo recurriremos a la Justicia.

¿Mantiene la posición?

-La advertencia sigue en pie, necesitamos que se cumpla con lo que dicen las leyes. SI eso se cumple no hay nada que hacer. ¡Qué lindo que hubiera sido que nos juntáramos una semana antes a tomar un café con leche con medialunas y acordáramos todos los temas! Yo no voy contra Cristina, he trabajado para ella y he hecho tantas cosas como me ha pedido. ¿Cómo voy a hacer eso? No estoy dispuesto que La Cámpora haga lo que se antoje y se lo avalen. No me saca de eje, tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes para poder participar. Aclaro de antemano, yo no voy a ser candidato a nada, no estoy defendiendo nada para mí. Estoy defendiendo lo que les corresponde eventualmente, yo estoy convencido que vamos a ganar, lo que le corresponde a aquellos que van a tener la minoría frente a ello.

No estoy dispuesto que La Cámpora haga lo que se antoje y se lo avalen"

¿Qué pasa en la Provincia de Buenos Aires?

-Ayer se discutía en la tarde lo mismo con los concejales en la Provincia. Son 135 distritos. Un ejemplo es Quilmes que conozco mucho. Allí hay 24 concejales, donde se renuevan 12. Si hace una buena elección se sale palo y palo el que mayor cantidad de votos se queda con lo que corresponde por los enteros, lo que corresponde por las fracciones y lo que queda es para el ganador. Lo que proponían era el 30% del piso pero empezar a participar a partir del 7º. Eso significaba que no había minoría. ¿Tengo que callarme la boca?

¿También se refirió al atentado y al Poder Judicial?

-El tema del atentado lo condené, hice lo imposible para trabajar sobre ese tema, pero no me pueden echar a mí la culpa de que hayan querido atentar contra ella. Ella se mueve libremente y tenemos que ser cuidadosos e intentamos en ese marco que no pudiera llegar nadie tan cerca para que no puedan lastimarla. Si eso lo quieren transformar en un hecho agresivo que lo haga, yo no voy a agredirla.

¿La va a llamar a la vicepresidenta?

-No, yo no tengo que llamar a nadie, no tengo que llamar a nadie. La que me agravió es ella. Tendrá todo el derecho del mundo. Que lo haga y que lo disfrute

Lo peor para ella fue la amenaza ir a la Justicia…

-Yo no amenazo, los canallas amenazan. Yo no soy un canalla, soy un caballero. No amenazo, advierto. Si no lo podemos arreglar dentro del partido, inteligentemente, como corresponde a gente de bien, voy a recurrir a la Justicia Electoral. No es una amenaza es una advertencia. ¡Dejar a los 135 distritos sin representantes es una locura!

Si no lo podemos arreglar dentro del partido, voy a recurrir a la Justicia Electoral. No es una amenaza, es una advertencia"

¿Entiendo que lo que dijo la vicepresidenta tiene que ver está con una animosidad contra ella de la Justicia?

-Pero no me lo carguen a mí en todo caso. Yo soy contador y abogado, no soy juez ni fiscal, ni participo de ninguna de esas cosas. Cada vez que he podido colabora con sus cosas lo he hecho y yo no tengo ninguna duda que ella es inocente en cualquier causa que le hayan inventado. No tengo dudas que es inocente y lo voy a seguir diciendo cada vez que tenga oportunidad. No me va a cambiar la manera de pensar que me haya agraviado como lo hizo, gratuitamente sin sentido. No puedo creerlo eso… peor me cambia la manera de ser. No, yo tengo una sola forma de ser y no tengo que agachar la cabeza. Yo no amenazo, advierto. Tenemos que defender los intereses de una parte de la democratización del partido. Si el hijo de Cristina o La Cámpora quieren hacer esto de poner el 40% y no permitir que los concejales sean elegidos y le corresponde el 4º lugar a la minoría deberemos recurrir a la Justicia Electoral, que no tiene nada que ver con las cosas que han pasado hasta este momento.

Desde el comunicado del PJ mencionaron que el presidente acompañaba la candidatura de Daniel Scioli.

-Ya dije que no. El Presidente no participa de la candidatura de Scioli, no participa. Cuando Scioli me propuso participar en esta condición de cuasi apoderado yo lo consulté al presidente si le molestaba. Me dijo que no y esto es lo que estoy haciendo. Pero fui a consultarlo. Yo no me voy a enojar con nadie. Ni con Cristina, ni con nadie. Me molesta que ella me agravie como lo ha hecho, no hay ninguna necesidad. Veinte años trabajando para ella en cualquier cosa que se le ha ocurrido y me ha pedido, tiene una memoria extraña. No me voy a enojar con ella y sin embargo le acepta cualquier cosa a La Cámpora porque está su hijo, es una locura.

¿Por qué acompaña Daniel Scioli?

-Me gustó lo que está haciendo y vuelvo a insistir: no estoy de acuerdo que La Cámpora tome para sí la lapicera, las decisiones. Fije el marco de discusión de las competencias.