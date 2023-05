¡Aníbal no olvida! El ministro de Seguridad irá el acto del 25 de mayo pero aclaró que su pelea con La Cámpora "no tiene solución"

De cara a lo que será el acto del próximo 25 de mayo a ejecutarse en Plaza de Mayo en un festejo doble, en la que tendrá como protagonista a la Revolución de Mayo de 1810 y al aniversario número 20 de la asunción como presidente de Néstor Kirchner y para ello, como oradora a Cristina Fernández, ya comenzaron a confirmar asistencia diferentes políticos, entre ellos Aníbal Fernández a pesar de tener una pésima relación con La Cámpora, que por supuesto dirá presente.

El Ministro de Seguridad tendrá que ponerle nuevamente la cara a la situación, y enfrentar a la agrupación que lidera Máximo Kirchner lo cual se encuentra en lejanía desde hace tiempo. “Mi diferencias con ellos no tienen solución”, sentenció. Sin embargo, comentó que será un día muy emotivo y conmovedor para recordar a Kirchner, por lo cual se siente “orgulloso” de haber sido parte de su gobierno.

Se espera que el jueves, la Plaza de Mayo se llene de gente, de militantes y banderas argentinas a partir del mediodía y a las 16, la Vicepresidenta diga presente para comenzar a encabezar el discurso y la ceremonia del día.

Ante ello, Aníbal aseguró: “Es un acto que me permite festejar a mí también porque se cumplen 20 años de haber asumido como ministro del Interior nada menos que de Néstor Kirchner. Es algo que me llena de orgullo”.

Al ser consultado sobre Cristina y el acto que dará, luego de confirmar en varias ocasiones que no se presentará como candidata a Presidenta en las próximas elecciones, manifestó: “Lamento que no esté en la cancha. ¿Quién duda de que es el mejor cuadro de los últimos 100 años? Lo dije siempre. Le sobraba el paño para hacerlo. No estando el Presidente, las cosas me permitirían verlas de otro color y acompañar la posición de una candidata de fuste”.

Pero, a pesar de los halagos y adorar a Néstor Kirchner y decir que Cristina fue lo mejor en los últimos 100 años, tiene una relación cruzada y hasta terminada con la militancia política que más apoyo les da, y hasta es encabezada por Máximo Kirchner: La Cámpora. El ministro de Seguridad sabe que estarán y se los encontrará, pero eso no le quita el sueño. “Mis diferencias con La Cámpora no tienen solución. Ellos harán lo suyo y yo haré lo mío. De última, en el peor de los casos, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, advirtió.

Además, apuntó contra los candidatos del oficialismo que también cosecharon dudas y problemáticas contra el actual presidente de La Nación.

“Nunca jugué en mi vida en contra de un presidente peronista, nunca, como sí han jugado un montón de otros compañeros en contra de Alberto. Le hicieron la vida imposible todo este tiempo y malograron muchas de las políticas públicas que tendrían que haberse llevado a la práctica. Su gestión es muy buena, se morfó a Mauricio Macri, la pandemia, la guerra, la sequía, se morfó un montón de cosas”, sostuvo.

Al ser consultado por los candidatos del Frente de Todos y la aproximación de las PASO, argumentó: “Por gestos mezquinos y ventajeros no tengo relación con determinado segmento, pero con todo el resto sí y no quiero apurarme ni quitarle posibilidades a ninguno. Cuando llegue el momento cada uno se presentará con sus colores y saldrán a la cancha a correr y veremos cómo resulta”.

“No le quito valor al dedo porque cuando se lleva a la práctica es porque hay alguien que tiene la capacidad para hacer funcionar su dedo. Sin embargo, las elecciones primarias les da la posibilidad de que todos tengan igualdad de condiciones, de oportunidades para competir. Las PASO son las que definen un esquema de Gobierno y todos tendremos que empujar para el mismo lado", concluyó.