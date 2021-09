Aníbal recargado: ejes de gestión, análisis de las PASO y chicanas puertas adentro del FDT

Luego de su designación como ministro de Seguridad en reemplazo de Sabina Frederic, Aníbal Fernández aprovechó su despedida del programa “Caníbales” en el canal de noticias C5N, en donde es columnista, para romper el silencio. A lo largo de la emisión, Fernández, cuyo juramento para ser parte del gabinete sucederá hoy a las 16 junto al presidente Alberto Fernández, dejó varias definiciones de lo que espera que sea su regreso a la plana mayor de la política.

“Yo soy un hombre del Presidente, no tengo ninguna duda de eso. ¿Y quién puede dudar de mi relación con Cristina? Yo tomé bien lo de las renuncias de los ministros, pero no renuncié. Me parecía que los que tenían que tomar la decisión eran las primeras líneas”, arrancó Fernández.

Uno de los puntos troncales tuvo que ver sobre cuándo fue el ofrecimiento del cargo. Es que el jueves fue uno de los convocados a la Casa Rosada por Fernández y al salir manifestó que no le habían ofrecido ningún cargo. “La charla con Alberto fue muy buena, no me ofreció nada ni fui a pedirle nada. Siempre digo que tengo un amigo que es presidente. Charlamos de un montón de cosas que estaban sucediendo y hasta ahí llegó mi amor”, dijo en ese momento.

“Lo veo al presidente con la lanza en la mano y tomando decisiones segundo a segundo y eso me satisface. Él me convocó, hay algún entretelón que alguna vez lo contaré. Alberto me mandó un mensaje proponiéndome esto y le dije que sí inmediatamente. Yo estoy dispuesto a acompañarlo y a ayudarlo. A algunos les cayó bien y a otros, mal”, afirmó Fernández sin escaparle a las críticas.

“Voy a sostener las cuatro cúpulas, no está para andar inventando nada. En los próximos días me voy a reunir con las cúpulas de las cuatro fuerzas federales. Hablé con (Marcelo) D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño), con quien quedamos en juntarnos en estos días. Hablé con Berni, con quien tengo relación muy buena hace muchos años. Hay cosas que quiero redimensionar. La PFA no es la que yo tuve. También hay una Policía de Seguridad Aeroportuaria que no para de crecer”, dijo al ser consultado sobre cómo será su relación con los ministros del AMBA.

En este sentido, agregó que la Gendarmería ha crecido y qie se necesita personal en la calle, pero que no quiere que sea Policía Federal, porque tiene que proponerse investigar. "Quiero explotar su formación. Soy muy ambicioso de la Policía Federal, las otras fuerzas tienen historia propia que hay que fortalecer”, aclaró.

Un dato no menor es que el nombramiento de Aníbal Fernández en Seguridad también tiene que ver con la necesidad de empezar a cortar la interna que hay por este tema con Berni y que fue en aumento en los últimos meses.

“No creo que lastimando a los otros, y mucho menos a vulnerables, se encuentren soluciones. Hay que sentarse con las autoridades de Rosario, ya tengo las entrevistas pactadas. Es muy delicado el tema como para utilizarlo como herramienta de comentarios. En el conurbano se necesita un trabajo de esas características”, afirmó. Cerca del futuro ministro comentan que tiene a idea de crear un comando especial de fuerzas federales para esos dos distritos.

“Los cambios tienen que ver con darle mucho volumen político y discusión en los ámbitos donde está faltando estatura para dar esa discusión Hubo un poquitito de ruido, palo, palo y palo, pero vamos para adelante y acá no hay tiempo que perder. Siempre digo que hay dos cosas que no me gustan tibias: el mate y el peronismo”, concluyó.