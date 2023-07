Aníbal "sin filtros" Fernández: de la pelea entre Máximo y Larroque, al futuro de Scioli

Y una vez más, Aníbal Fernández volvió a dar la nota. Después de la baja de la precandidatura de Daniel Scioli y de la exposición a fondo de la interna con La Cámpora en la previa del cierre de listas, el ministro de Seguridad de la Nación anticipó con ironía su jubilación post diciembre, confirmó la pelea entre Máximo Kirchner y Andrés "el Cuervo" Larroque por el fallido "operativo clamor" y reveló cuál será el futuro del embajador de Brasil.

Consultado sobre el pedido que Máximo Kirchner realizó el fin de semana en Hurlingham para que Cristina Fernández de Kirchner juegue a fondo en la campaña en territorio bonaerense, Aníbal advirtió de inmediato en diálogo con el ciclo radial Argenzuela: "Máximo no diría eso si Cristina no le hubiera dicho que sí; con lo cual es Cristina la que está diciendo que quiere participar".

"Que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y argentinas", fue el expreso pedido del diputado nacional que, de acuerdo a la interpretación de Aníbal, responde a la voluntad directa de la vicepresidenta. "Se lo pida Máximo o se lo pida Freddy Krueger da lo mismo, ella va a participar porque es su forma de ser, su política, la sangre que le hierve; seguramente va a tratar de meterse en eso", anticipó el ministro, al tiempo que reconoció que aún no retomó su diálogo con la ex presidenta: "Toda la vida la reconocí como un cuadro de excepción y no voy a cambiar mi manera de pensar porque en este momento no me esté hablando con ella".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Atento a la feroz interna que se expuso sobre el cierre de listas, el conductor del ciclo, Jorge Rial, indagó: "¿Sólo el tener el apellido Kirchner te da el plafón para ser un buen cuadro, un buen dirigente político?". Ni lento, ni perezoso, Aníbal retrucó de inmediato: "No, para nada. Dice una milonga de José Larralde: 'Hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja sale la cría cambiada'".

"¿Estás hablando de Máximo?", escarbó el conductor, quien insistió en su pregunta ante las titubeantes respuestas del propio Fernández. "No estoy diciendo que sea malo. El padre y la madre son una cosa, nada más. Hasta ahí llego", deslizó con elegancia el ex jefe de Gabinete. "¿No ve la herencia de los Kirchner (en Máximo)?", resistió el conductor. "No", retrucó Fernández, al tiempo que resaltó: "Lo que no significa que no sea un buen legislador. No le quito mérito, pero no es aquel Néstor Kirchner que me llamó para que lo acompañara, el que respiraba política las 24 horas. No veo que (Máximo) sea eso".

Luego, Aníbal explicó el motivo de sus diferencias con La Cámpora y aprovechó para confirmar uno de los rumores más fuertes que circula desde el cierre de listas: el enfrentamiento entre Máximo Kirchner y Andrés "el Cuervo" Larroque por las esquirlas del fallido "operativo clamor" y el "castigo" que recibió el sector más duro del cristinismo en el armado final.

"No me gustan los métodos. Desde lo personal, no tengo absolutamente nada con Máximo (Kirchner), ni con Wado (De Pedro), ni con Mayra (Mendoza), ni con el Cuervo (Larroque); aunque el "Cuervo" esté peleado con Máximo ahora", disparó sin ingenuidad el ministro de Seguridad. "¿Están peleados?", indagó el conductor. "Y... no forma parte de La Cámpora que yo sepa". "¿Quedó herido, pero le pueden poner merthiolate y sale?", insistió Rial. "Y... qué se yo. Por ahí es un balde de merthiolate el que hay que poner", respondió filoso Fernández.

Luego de blanquear la interna de La Cámpora, Aníbal anticipó con ironía que pensaba "jubilarse" el año que viene y aprovechó el chiste para refererirse a la dura interna que enfrentó junto a Daniel Scioli en el último armado. "La realidad es que todo lo que yo puedo hacer, lo hago. Cuando creía que estaba ya pensando en otras cosas, me llamó Daniel Scioli para acompañarlo y e encantó hacer esa apuesta. Y creo que Daniel les hubiese pegado un susto fenomenal, estaban dadas todas las condiciones".

JR: "¿Se cagaron con Scioli?".

AF: "No, me parece que hubo que tomar decisiones y las valoraciones se hacen en ese momento. No se pueden sacar de contexto. A lo mejor se entendió que era el mejor paso y la situación es la que terminó sucediendo".

JR: "¿Qué le espera a Scioli ahora?".

AF: "Ha hecho una cuerdo con Sergio (Massa) de acompañarlo en todo el tema productivo en Brasil y volvió a mostrar la nobleza que tiene un tipo que estaba dispuesto a jugar con todo, que no se dieron las condiciones y que no se fue a su casa puteando. Puteó un poquito, porque no puede evitarse putear en estos casos, pero después rápidamente se sentó con el candidato para ver cómo podíamos ayudarlo".