"Antonia me lo dijo": Macri y todas las veces que apeló a su hija para justificar su accionar político

Mauricio Macri actuó rápido y certero horas después de la derrota de Javier Milei y su "hija política" Patricia Bullrich. El ex presidente logró lo impensado, unir a los dos candidatos que semanas atrás se atacaban mutuamente por redes sociales: él le decía “tira bombas” y ella lo denunciaba penalmente. Horas después Patricia se reunía con el ex mandatario y el propio Milei para charlar y lograr un acuerdo sin precedentes que terminó con la ruptura ¿definitiva? de Juntos por el Cambio. El día después, Bullrich dio la cara junto a su compañero de fórmula Luis Petri y el libertario compartía una foto de unidad entre un león y un patito en las redes sociales.

Todos se preguntaban ¿dónde está Mauricio?, que era el artífice de todo el teje político pero no había dicho ni una sola palabra. Macri tal vez estaba diseñando la estrategia perfecta para comunicar de qué lado se pondría finalmente y apeló a su vieja y confiable técnica: que Antonia, su hija menor (12 años), hable por él. Cuatro días después de la primera vuelta de elecciones presidenciales, los portales de noticias y Argentina entera hablaban sobre lo que le dijo Antonia a Macri: “Papá, no hay alternativa. Tenés que apoyarlo a Milei”. O por lo menos, así lo confirmó el propio Macri que, sin dudarlo mucho, añadió: “Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No es la primera vez que la niña, producto del amor entre Juliana Awada y el ex presidente, “habla” por su padre. Este mismo año, para criticar al peronismo y puntualmente el supuesto éxodo de jóvenes a otros países advirtió que Antonia le manifestó: “Tres veces ya Antonia, que tiene 11 años, me dijo: ‘Papá, yo me quiero ir a terminar de estudiar afuera’”, contó y puntualizó: “11 años, ya me habla de que se quiere ir a terminar el colegio y seguir su universidad afuera”.

Investigando en el archivo de BigBang, hubo otras oportunidades en las que el ex presidente “usó” a su hija para dar opiniones políticas sin quedarse pegado. Lo hizo allá por noviembre de 2018. Se sabe de la obsesión empresarial que el fundador de Juntos por el Cambio tiene con Aerolíneas Argentinas. Macri es por sobre todas las cosas empresario y su deseo ferviente por privatizar la aerolínea de bandera le quita el sueño.

Es por eso que llevó a tela de juicio las maneras de financiamiento que tiene la empresa de aviones, para eso, advirtió el pensamiento que a diario le expresaba su hija: “Yo no quiero más que mi hija me pregunte: Papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte de los argentinos?”.

Las palabras, parecían muy sofisticadas para una niña que en ese momento tenía solo seis años. El hecho hizo que la fábrica de memes de las redes sociales apuntara contra el ex jefe de Estado parafraseando a las supuestas palabras de Antonia: “Qué bueno que seas presidente papá. Decime ¿vas a aplicar medidas económicas autárquicas, intervencionistas y de restricción o vas a optar por la apertura comercial, la estabilidad monetaria y la baja presión fiscal?”, decía uno de los chistes.

No es que Antonia no tenga una personalidad maravillosa, propia de una niña de su edad, cuando estuvo frente al Papa le preguntó si comía comida, si tenía padres y hasta le preguntó si usaba pijama para dormir. Todas preguntas que hicieron reír a carcajadas al Sumo Pontífice en Roma.

Antonia también conquistó a las dos divas más grandes de la televisión, Susana Jiménez y Mirtha Legrand que la recibieron en sus respectivos programas. Desde muy corta edad, la niña sostuvo un micrófono e hizo reír a los presentes con sus salidas cómicas.

La hija de Mauricio Macri cumplió 12 años en 2023 y ya hizo su primera presentación como modelo profesional de una marca de ropa para adolescentes.