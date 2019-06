Finalmente se terminó el misterio y se difundió la nueva escucha telefónica en la que se sostenía que el empresario patagónico Lázaro Báez era el testaferro de "una persona que está arriba". La divulgación fue realizada ayer por la noche en el programa Periodismo Para Todos en donde se mostró por primera vez la investigación conocida como "La Ruta del dinero K".

"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba, en el cielo. Me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada", dice el empresario. Y agrega: "Cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión, de reveer las cosas que se hicieron y repensar. Veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores", le dice Báez desde la prisión a una mujer cuya identidad no se reveló. Alguien con quien parece tener un vínculo sentimental.

Además, durante la conversación, Báez se refiere al arrepentido Juan Manuel Campillo -quien se desempeñó como ministro de Hacienda de Santa Cruz y como titular del ONCCA- y advierte: "Hay que mirarlo mucho, ese sí que es oscuro".

Allí, el empresario le cuenta que su situación "pasa más por un hecho político que por las cuestiones jurídicas". "Todos los que han estado a cargo de toda la etapa de la instrucción han utilizado toda la excusa de la cuestión jurídica para hacer sus carreras en relación a lo que nosotros representamos dentro del esquema de la necesidad política".