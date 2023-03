Aperturas de ordinarias y Boca busca ser "supercampeón" ante Patronato: las claves del día

Misterio en Playa del Carmen: encontraron muerta a una modelo argentina y su familia pidió que se investigue un posible femicidio

La modelo e influencer, Agostina Jalabert, fue hallada muerta en un departamento en Playa del Carmen, México, y su familia pide a las autoridades de ese país que se investigue el hecho como un posible femicidio.

El cuerpo de la mujer de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen Patagones, fue encontrado el pasado 18 de febrero por su hermana Candela, con quien compartía el lugar en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo, desde septiembre del año pasado.

El entorno de la modelo apuntó contra su ex novio al señalar que "fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas".

En ese sentido, el padre de la víctima, el médico Eduardo Jalabert, le escribió una carta a Cancillería para que investigue el hecho.

"El procedimiento judicial que se inicia a partir de ese momento está cargado de falencias, más teniendo en cuenta las características de presunto femicidio que rodearon las circunstancias del hecho. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones", arrancó la misiva.

Asimismo, agregó: "A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado".