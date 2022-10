Arde el PRO: Patricia Bullrich criticó a los diputados de su partido y recrudeció la interna

Los halcones y las palomas del PRO no se dan tregua. Ahora la propia presidenta del partido, Patricia Bullrich, salió al cruce de los diputados que votaron la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, una ley que suspende los desalojos por 10 años en esas zonas. Lo llamativo es que no solo cruzó a los miembros de su propio partido sino que a la legislación creada por Cambiemos en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Indignada y con la mira puesta en un nuevo foco de conflicto, Bullrich disparó en su cuenta de Twitter: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”. La respuesta interna no tardó en salir a la luz. Mucho más porque se trató de una ley impulsada por miembros de Cambiemos como Elisa Carrió y Nicolás Massot, entre otros.

En esta nueva prórroga, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados por 277 votos tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas. Sólo tuvo dos votos negativos y tres abstenciones. Uno de los votos en contra fue de Francisco Sánchez, cuestionadísimo diputado del PRO y de las dos abstenciones de Gustavo Hein y Marilú Quiroz, de la misma fuerza partidaria.

Lo que llamó la atención dentro del PRO fue la agresividad con la que Bullrich se desmarcó del proyecto cuando hasta Gerardo Milman, su más allegado dentro de la Cámara, votó a favor, y hasta la diputada Laura Rodríguez Machado, una de las fieles seguidoras de Bullrich, también dio su voto. De hecho, esta última publicó en Twitter un video del momento de la votación: “Estamos aprobando la prórroga de una ley macrista, sancionada durante el gobierno de @juntoscambioar, que está destinada a urbanizar y darle dignidad a los barrios populares”.

Desde Twitter, María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, salió al cruce de Bullrcih: “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5M de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y salió con el consenso de todo el espacio”.

Lo cierto es que dentro del partido, la postura de Bullrich generó muchas molestias. Mucho más porque, o por falta de información o por un intento de generar peleas internas, se desató una nueva batalla dentro del PRO. Las diversas posturas de cara a 2023 se ponen cada vez más rígidas. Sobre todo porque Bullrich tiene dos planes. El primer ser candidata a presidenta. El segundo que Macri vaya por su segundo tiempo.