¡Arde el PRO! Vidal pidió bajar todas las candidaturas: “Hay que mostrar las reglas para competir”

Hace pocas horas, el libertario Javier Milei blanqueó su posición partidaria, reconoció que es parte de "la casta" y se acercó al PRO. Su estrategia lo hizo acercarse a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Eso le valió las duras críticas de Elisa Carrió, que en una entrevista dijo que Macri busca una alianza con la Libertad Avanza. Tras esa declaración, Milei saltó como leche hervida.

"Traidores y arrastrados. Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen", escribió Milei en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Nada bueno puede salir de un traidor". A partir de esa publicación y con los dichos de Carrió dando vueltas, el PRO voló por los aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con la interna a pleno de cara a las elecciones, todos juegan su propio juego pero sin reglas. Para muchos, quien se ubica mejor en las encuestas es Horacio Rodríguez Larreta. Pero más allá de eso, Macri, el verdadero líder del PRO, pretende que las candidatas de su partido sean o María Eugenia Vidal o Patricia Bullrich, el ala más dura y quienes acatarían cualquiera de sus órdenes.

Por eso, mientras siguen la grieta sigue agigantándose dentro de Juntos por el Cambio, en donde los radicales también quieren su tajada, Vidal intentó esbozar un replanteo. Su propuesta se basa en algo muy simple: bajar las candidaturas, debatir y empezar todo de cerco. Ya tiene, al menos, una persona que se opone a eso y es Larreta. Bullrich está en duda.

Lo cierto es que la frase de Vidal según las fuentes del PRO fueron dos. “Si queremos ganar, tenemos que bajar todas las candidaturas ahora mismo y empezar de cero”. La otra frase fue: “Hay que mostrar el programa de gobierno y las reglas para competir. Si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”.

Por ahora no tuvo respuesta de ningún tipo. Por eso, decidió que la misma frase que dijo en la interna del partido, se hiciera pública y apuntó directo a Larreta por esa decisión de desdoblar las elecciones con la Boleta Electrónica. “Hoy el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, afirmó en Radio Rivadavia.

Y siguió sobre las elecciones desdobladas en la Ciudad de Buenos Aires: “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir. Ya está”. Pero, cuando fue consultada por la interna del PRO, Vidal intentó mostrarse más dura: “Esta es mí posición. No será la primera vez que me digan ingenua o Heidi. Lo digo desde mi lugar de convicción. Un desacuerdo no es una ruptura”.

El final de esta historia terminará el 24 de junio cuando el PRO deba presentar las precandidaturas para las PASO. En ese punto, y hasta el momento, Juntos por el Cambio ya tiene cuatro candidatos asegurados: Larreta, Bullrich, Vidal y Gerardo Morales, por la Unión Cívica Radical. Pero podrían ser más. A menos que alguno de ellos rompa para hacer una alianza con Milei. Aunque ya se sabe cuándo será el fin, a esta interna todavía le quedan muchos capítulos.