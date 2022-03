¡Arde Juntos! Macri elogió al menemismo y Morales lo cruzó: "Rechazamos las políticas neoliberales"

Mientras que los herederos de Carlos Saúl Menem protagonizan una batalla campal para ver quién se queda con la porción más grande de la fortuna que cosechó en vida, Mauricio Macri elogió los mandatos del difunto ex presidente. "Cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo", sostuvo el líder de Cambiemos sobre el ex mandatario riojano, lo que generó un fuerte repudio de algunos integrantes de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica y el resto de sus socios dentro Juntos por el Cambio.

Al comparar al menemismo con el kirchnerismo. Macri destacó que Menem llegó al gobierno "con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo y el progreso pacífico de la Argentina, y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio". "Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar reivindicado con el paso del tiempo", agregó.

Su discurso a favor del difunto ex senador en Radio Mitre Córdoba causó que algunos referentes de la Coalición Cívica lo criticaran. El titular del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, pidió no olvidar que, "con Menem, también empezó la degradación institucional que tampoco nos deja crecer" y recordó que, "entre otras cosas, fundó un Poder Judicial corrupto, ampliando la Corte y Comodoro Py, y profundizó la degradación de los servicios de inteligencia".

Mariana Zuvic, diputada nacional de la Coalición Cívica, afirmó que Menem será recordado "por ladrón", al afirmar que "voló un pueblo, encubrió un atentado, tráfico armas a Ecuador y Croacia". "#Memoria Sr, que sin ella no habrá justicia. Y ya no hay más lugar para la Argentina de los pactos de impunidad", publicó en su cuenta de Twitter ante el elogio de Macri a la gestión de Menem en la presidencia de la Nación, entre los años 1989 y 1999.

Pero el más contundente fue el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien al cruzar al líder del PRO aclaró que su partido “rechaza” las “políticas neoliberales” que implementó el menemismo y sumó: “Nuestro pensamiento sigue sosteniéndose en los principios e ideas de Raúl Alfonsín. La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios".

Diferenciándose de su aliado político, Morales destacó que desde su espacio busca "que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad". "Ponemos por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos. Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada”, continuó.

El gobernador de la provincia de Jujuy resaltó que el radicalismo propone “una agenda moderna que incluya la explotación sustentable de recursos, y que forme parte de la agenda global de lucha contra el Cambio Climático”. “Además, nuestro pensamiento sigue sosteniéndose en los principios e ideas de Raúl Alfonsín, que no han perdido vigencia. En Jujuy ya hemos dado pasos concretos en ese sentido: litio, energía solar y cannabis medicinal", dijo.

En ese sentido, reclamó por "una agenda 2030 innovadora, desarrollista y federal para insertarnos como país en la escena mundial, no volver a recetas viejas que ya fracasaron”. “La UCR rechaza ”las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”, sentenció.