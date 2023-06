¡Arde JxC! La furia de Juez, el respaldo de Morales a Larreta y el cuarto intermedio a favor de Macri

Faltan pocos días para el cierre de listas y Juntos por el Cambio está que arde. Después de que Horacio Rodríguez Larreta se manifestara a favor de la inclusión de Juan Schiaretti a la coalición opositora, el encuentro pautado para el día de la fecha no hizo otra cosa que agrandar aún más la grieta que en la actualidad divide a los halcones y a las palomas.

Esta tarde se realizó una reunión con la presencia de los cuatro presidentes titulares de los partidos que integran Juntos por el Cambio, en la sede de la Unión Cívica Radical ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no salió como lo esperaban, porque de manera sorpresiva asistió Luis Juez, el precandidato a gobernador en Córdoba que justamente compite cabeza a cabeza contra Schiaretti por su provincia, que tendrá elecciones el próximo 25 de junio.

Antes de ingresar a la misma, Juez dejó en claro su pensamiento sobre esta drástica decisión que impulsó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, repleto de enojo e indignación, habló sobre el oportunismo político y aseguró: “Yo no estoy pintado. Es una incorporación que confunde”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero su llegada fue sorpresa para todos, porque no contaban con que el precandidato a gobernador viajaría desde Córdoba hacia Buenos Aires sólo con el fin de dar su punto de vista ante este nuevo planteamiento.

“Yo simplemente vengo a transmitirles como candidato a gobernador de nuestro espacio político que es Juntos por el Cambio, que en Córdoba no vamos a tolerar, no vamos aceptar, de ninguna manera una incorporación que confunda al electorado y que cambie la mirada que la gente tiene”, manifestó.

En la misma línea, amplió que lo único que espera es poder romper con la hegemonía política que gobierna Córdoba desde hace 25 años. “La gente tiene una esperanza muy cortita. Nosotros llevamos un cuarto el siglo con un mismo gobierno, solamente han entrado dos personas en este cuarto de siglo. Estamos pensando que queremos otra salud, otra educación, otra seguridad, otra previsión social, yo pretendo ser el gobernador que le dé a Córdoba lo que a Córdoba le falta, reconociendo que hay cosas que se han hecho bien”, declaró.

“No voy a arriar ninguna bandera. Quiero que lo tengan en claro. No estamos dispuestos a arriar ninguna de nuestras banderas, ninguna de nuestras convicciones por una cuestión de oportunismo político. No vengo con la calculadora a sumar o restar, dejen que el 25 de junio los cordobeses elijan y si los votos nos alcanzan, vamos a gobernar Córdoba. Y si no nos alcanza no será porque no hemos hecho el esfuerzo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si Mauricio Macri y Patricia Bullrich se comunicaron al respecto de esta interna que quieren amoldar, respondió: “No tengo idea, yo no hablo con nadie. Yo vengo a defender los intereses de Córdoba. Yo no hablo con nadie y no vengo a defender otro interés que no sea el del pueblo de mi provincia”.

Pero, su peor faceta de molestia la demostró cuando habló sobre la reunión de la cual no fue invitado a participar, sino que tuvo que viajar por elección propia: “Yo no califico ni descalifico, simplemente vengo a decir que estaría bueno que nos preguntaran, que nos consultaran, porque en definitiva los que estamos poniendo la cara en Córdoba somos nosotros. Yo no le pido permiso a nadie. Vengo a una reunión y supongo que si van a tomar una decisión por Córdoba, el candidato a Gobernador, que soy yo, que no estoy pintado, tiene que ser por lo menos escuchado”.

Sobre la interna que se abrió en el partido político, sentenció: “En Córdoba nos perjudica. Si la gente se confunde en un momento donde la gente tiene poca esperanza, no le sirve a nadie. Y cómo no se va a confundir la gente si yo estoy diciendo que queremos ganarle a Schiaretti y a su dirigente político en toda su estructura después de 25 años y al otro día lo queremos cargar en la lista. Cómo no se van a confundir”.

“Yo no soy como los cuelgues que se le cuelgan, yo no me cuelgo del cogote a nadie. Ni ando pidiendo apoyo, ni ando buscando nada. Simplemente quiero que nos dejen en Córdoba confrontar con nuestras banderas. Son los cordobeses los que van a elegir su gobernador. Yo siempre que surgió la posibilidad lo he dicho: No hay que hacer cosas que a la gente le confunda. Después nos enojamos con la gente cuando se enojan con la política”, concluyó.

La realidad es que este nuevo planteamiento por parte de Larreta de sumar a Schiaretti recibió la aprobación de una amplia mayoría dentro del espacio opositor. En su decisión, lo acompañan Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el radicalismo, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto, los jefes de la Coalición Cívica y Encuentro Repúblicano respectivamente, dos partidos que integran el frente.

Mientras que, del otro lado de la mecha, se encuentran además de Luis Juez, Patricia Bullrich, y el precandidato a jefe de gobierno de CABA, Jorge Macri.

Indirectas hacia Bullrich y un JxC en caída: Qué dijo Gerardo Morales después de la reunión

La mecha que se encuentra dividida en dos, se prendió fuego totalmente. Porque no sólo que empezó a incendiarla Luis Juez con sus declaraciones, sino que Gerardo Morales siguió atentando contra Patricia Bullrich una vez finalizado el encuentro que "fracasó", según él.

Tras mostrarse a favor del planteamiento de Horacio Rodríguez Larreta, de sumar a Juan Schiaretti a la coalición opositora, el gobernador de Jujuy apuntó contra la ex Ministra de Seguridad por, no sólo mostrarse en contra de esta decisión, sino que la acusó de mandar gente a repudiar a Juntos por el Cambio por las decisiones que están tomando.

"Recibo piquetes, pero las organizaciones que a veces van, cuando voy a un comité de conurbano, son para pedir por la libertad de Milagro Sala, pero no por miembros de mi espacio. La vi ahí a una mujer mandada diciendo cosas del espacio, eso espero que lo repudien. Patricia Bullrich especialmente, que es la que manda a la gente", expresó.

Sobre la reunión que tuvieron, apuntó a que la precandidata a Presidenta invitó a Luis Juez sin decir nada, sólo por el hecho de que también está en contra de la incorporación de Schiaretti. "Había miembros de otros partidos que integran la coalición amplia, que no estaban invitados y fueron invitados por Patricia. Esta era una reunión de los cuatro partidos, los tres fundantes, más Peronismo Republicano que representa Miguel Pichetto, así que eso pasó a un cuarto intermedio", declaró.

"En la reunión no hemos resuelto nada de lo que vinimos a resolver. Teníamos convocados a los apoderados y a los coordinadores de los partidos para avanzar, son días álgidos en cuanto al trabajo que tenemos que hacer para llegar a presentarnos en el día 14”, resumió.

Pero, acerca de cómo caerá este quiebre en la opinión pública, confesó: "No hay riesgo de ruptura, lo que hay riesgo es que la gente nos castigue y con razón. Van a decir ‘¿Estos qué hacen? ¿Estos quieren gobernar el país?’, con un nivel de interna que no tiene sentido frente al a situación de la gente. Entonces, Espert, el radicalismo y yo, además, tengo mandato de mi convicción que seguramente el lunes van a ratificar la pertenencia a Juntos por el Cambio. Pero no estamos de acuerdo con la mirada mezquina, no estamos de acuerdo con encerrarnos y convertirnos en una secta".

"Estamos de acuerdo en un espacio que garantiza la gobernabilidad para el país y resuelva los problemas de los argentinos y tome las decisiones que tiene que tomar. Entonces, el camino de la mezquindad, de la especulación de si sirve o no para tal o cual candidatura, no es el correcto en mi opinión. No hay riesgo de ruptura. Sí tenemos riesgo de seguir cayendo como estamos cayendo", sentenció.