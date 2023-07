Arde la interna en Tigre: el feroz cruce a Zamora, tras sus denuncias flojas de papeles

La decisión de la Cámara Nacional Electoral de impedirle al actual intendente de Tigre, Julio Zamora, competir en las próximas elecciones con la boleta presidencial de Sergio Massa hizo estallar la interna en el municipio. Las graves acusaciones de Zamora contra el actual ministro de Economía que lo dejaron en la boleta de Juan Grabois y los ataques a los dos candidatos que decidieron bajarse.

Después de quejarse por tener que competir en la boleta "del peor de todos", en alusión a Grabois; el actual intendente denunció que su ex secretario de Seguridad, Pedro Ridosz, habría recibido amenazas para aceptar su pase a Trenes Argentinos; y que la ex delegada de Don Torcuato, Mercedes García, bajó su precandidatura a concejal a cambio de un cargo en la ANSES.

"No fui nombrada en la ANSES, ni en ningún lugar. No me fui por un cargo, sino porque creo en Sergio y Malena", aclaró García, al tiempo que puntualizó: "Es totalmente falso todo lo que dijo Julio Zamora. La verdad es que es poco creíble que (Ridosz) haya sido amenazado, cuando publicó en sus redes sociales hace pocos días que empezó a trabajar en Trenes Argentinos muy feliz".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En efecto, el ex secretario de Seguridad del municipio anunció la semana pasada su pase a Trenes Argentinos con un claro posteo en sus redes sociales: "Hoy arranco una nueva etapa. Nuevos proyectos. Nuevos desafíos", celebró, al tiempo que acompañó el tweet con una foto suya en uno de los predios de la empresa.

"Desconozco lo que lo motivó a realizar esas declaraciones, pero están totalmente alejadas de la realidad. En mi caso, como ya lo manifesté, no creo que haya mejor alternativa que Massa y Malena para todos los vecinos de Tigre. Las propuestas y la experiencia de gestión dan clara muestra de lo que falta en Tigre", sumó García.

García también cuestionó las críticas que Zamora realizó días atrás contra Massa, las mismas que llevaron a la Cámara Electoral a determinar que no tenía los avales necesarios para integrar la boleta del ministro de Economía: "Que me haya nombrado de ese modo y acusado de venderme al mejor postor habla más de como concibe la política el intendente que de otra cosa. Y por otro lado, es inentendible que reclame llevar la candidatura a presidente de Sergio Massa en su boleta cuando lo acusó hasta de amenazarlo de muerte, no tiene lógica alguna".

"Tigre quiere más, claramente", analizó, al tiempo que expuso: "Si ves la boleta entera, lo que hay es unidad. Si todos estamos juntos menos uno, creo que no hay mucho más para explicar".

Desde el Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires celebraron la decisión de las autoridades electorales y repudiaron los dichos de Zamora sobre el líder del espacio, que irá representado por Malena Galmarini: "Tras los graves, injustificados e injuriantes agravios maledicientes expresados por el precandidato a intendente Julio Zamora respecto de nuestro precandidato a presidente Sergio Massa, la Justicia electoral no podía sostener una decisión contraria".

"Entendemos que se ha garantizado la participación democrática, pues Julio Zamora podrá competir libremente en la lista del precandidato a presidente Juan Grabois, por el que ha públicamente expresado su preferencia, en plena igualdad de condiciones como tantos otros candidatos y otras candidatas de la Alianza Electoral Unión por la Patria", resaltaron.