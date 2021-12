¡Arde la UCR! El bloque se dividió y Cornejo tuvo que llamar a una cumbre para calmar los ánimos

La Unión Cívica Radical (UCR) entró en una etapa de disputa interna en un contexto en el que las autoridades todavía no terminan de definir la fecha en la que se convocará al comité nacional para elegir al presidente del centenario partido. Una de esas batallas se vio en la Cámara de Diputados en donde finalmente hoy se partió el bloque.

El espacio que tiene como principales referentes al senador nacional Martín Lousteau y al diputado nacional Emiliano Yacobitti, anunció hoy la creación del bloque UCR/Evolución (igual nombre a su par de la Legislatura porteña) que a partir del 10 de diciembre contará con 12 legisladores. El titular del mismo será el cordobés Rodrigo De Loredo, quien ingresará recién en la mencionada fecha a la Cámara Baja.

El otro bloque, el de la UCR a secas, quedará entonces con 33 diputados nacionales que tendrán a Mario Negri, también jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, como titular. La situación terminó con ese resultado después de que el propio Yacobitti hizo pública hace días su intención de Negri deje el cargo que ostenta como consecuencia de la última derrota que sufrió.

En septiembre, el diputado nacional compitió en la interna para senador nacional de Juntos por el Cambio en esa provincia y quedó muy relegado frente a Luis Juez, que se terminó imponiendo. El precandidato a diputado de la lista ganadora justamente fue De Loredo. Por este motivo incluso hoy, en declaraciones al diario La Nación, el futuro jefe del bloque UCR/Evolución remarcó que los que perdieron tienen que dar un paso al costado.

“El radicalismo renovador arma otro bloque en la UCR porque intentamos persuadir del argumento de renovar hasta último momento; insistimos en que no se pueden repetir las mismas vocerías desde hace décadas. No prosperó. Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unido y creciendo, sumando nuevas representaciones y actores. También se crece reconociendo esa renovación. No puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganen acompañen”, manifestó el diputado nacional electo.

Del otro lado optaron por buscar el apoyo de los gobernadores radicales para esbozar una respuesta. Cabe recordar que la semana pasada, en vistas de buscar mostrar el apoyo que poseía dentro de la Cámara de Diputados, Negri contabilizó los votos para ratificar su conducción dentro del bloque. La respuesta no se hizo esperar. Le criticaron estar en contra de la re-reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires pero buscar un cuarto mandato comandando el bloque radical.

Quien también emitió, puertas adentro, su idea fue el titular del partido, Alfredo Cornejo. Visiblemente enojado por como escaló la cuestión, sostuvo que el principal objetivo tiene que ser mantener la unidad del espacio. Incluso luego de fomentar que se produzca una renovación dentro de los liderazgos del partido en pos de mejorar la oferta electoral del radicalismo de cara al 2023.

“Es una discusión entre quienes están en desacuerdo en un esquema de poder, pero que todavía no ganaron”, manifestó en algunas de las conversaciones que mantuvo hoy con los gobernadores de Jujuy y Corrientes, Gerardo Morales y Gustavo Valdés.

Estos dos últimos apoyaron abiertamente a Negri en la discusión. Valdés incluyo fue más allá. Empoderado tras un 2021 en el que levantó su imagen y vuelo dentro de Juntos por el Cambio, el mandatario provincial decidió competir en la elección de la Juventud Radical contra la lista que responde a Yacobitti. El desenlace sigue abierto pero ya hubo denuncias cruzadas y hasta videos en donde se ven como de ambos lados se golpean.

De esta forma, el nuevo bloque estará compuesto, además de por Yacobitti y De Loredo, por Danya Tavela (electa por la Provincia este año); Martín Tetaz, Carla Carrizo y Dolores Martinez por la Ciudad de Buenos Aires; la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda de Santa Fe, Pablo Cervi de Neuquén, Alejandro Cacace de San Luis, Marcela Antola de Entre Ríos y Martin Berhongaray de La Pampa.

Pero con esta situación, ¿hay chances de que alguno de estos dos bloques salga de Juntos por el Cambio? Ninguna de las tribus dentro del radicalismo plantea ese escenario. En todo caso la discusión con respecto a la coalición pasa por las reglas de juego y asegurarse de que sea “más negocio” ir por adentro que por afuera. Pero ahí, en ese punto, es donde confluyen también diferencias dentro de la UCR.

El sector más conservador quiere mantener la forma en la que se compite dentro de la coalición mientras que el otro quiere bajarlos a modo de que sea más simple la ampliación de ese espacio. Todo esto con la elección del radicalismo de fondo.