"Armamos un despelote": el incómodo abrazo entre Bullrich y Milei tras el pacto con Macri

Javier Milei está más "gatito mimoso del poder" que nunca. Atrás quedó aquella polémica frase que utilizó para definir a Patricia Bullrich, hoy su aliada más cercana: “Ella le anda midiendo el nivel de gorilismo en sangre a todos y ella la verdad cambió más de veces de partido que mi novia de personajes en ‘Camaleónica’. Es interesante esto porque parece que los cambios que ella hizo están bien y los de los otros no. Pero cuando mirás bien ella era una montonera tira bombas, ha puesto bombas en jardines de infante”. Luego de la lectura que realizó la ex candidata a presidenta para darle la derecha a Milei y manifestarle su total apoyo de cara al ballotage, ambos se mostraron en público por primera vez.

Y como no podía ser de otra manera, lo hicieron por la pantalla de Todo Noticias (TN). El candidato presidencial de La Libertad Avanza estuvo anoche con la líder del PRO luego de que esta anunciara el final de Juntos por el Cambio y se dieron un abrazo luego de que ella presentara en los Tribunales una demanda por "calumnias e injurias" contra el postulante libertario. “Hacé un buen Gobierno”, le dijo Bullrich, quien ganó la interna de JxC contra Horacio Rodríguez Larreta, pero que en las elecciones generales resultó tercera con su fórmula con Luis Petri. Entre risas, en medio de una situación en la que se los vio incómodos a ambos, le dijo “Qué revolución armamos, ¿no?”. “Sí, un despelote”, le contestó.

El abrazo entre ambos se dio luego que los conductores de A Dos Voces (TN) se lo pidieran. Es la primera vez que se muestran en público, tras el anuncio de Bullrich este miércoles en el que demostró su apoyo al liberal tras compartir una cena el martes con él y con Mauricio Macri. La posición de la líder del PRO generó malestar en el resto de los partidos que integran Juntos por el Cambio, debido a que consideraron que se trató de una decisión unilateral.

El apoyo a Milei que le dieron Bullrich y Mauricio Macri revolucionó a JxC y lo dejó a las puertas de la ruptura, teniendo en cuenta las diferencias irreconciliables que la movida generó entre la UCR y sectores del PRO. Si bien la presidenta del PRO afirmó que el respaldo era a título personal, en JxC no cayó bien que la ex fórmula nacional del espacio hiciera esa declaración sin consultar previamente.

La bronca de la UCR se concentró en lo que entendieron como una jugada de Bullrich y Luis Petri para arrogarse los votos de los 6 millones de ciudadanos que optaron por ese binomio, cuando no todos los miembros del espacio estaban de acuerdo con esa posición. "Macri está feliz porque es lo que quería, joderle la vida a Juntos por el Cambio", subrayó el presidente de la UCR, Gerardo Morales, que blanqueó que no fueron anoticiados de la conferencia de prensa de Bullrich.

Además, el gobernador de Jujuy evaluó que "es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia, no es quien para hablar en nombre de los 6 millones que nos votaron". "Son grandes responsables que poder en riesgo Juntos por el Cambio", agregó. Por su parte, Larreta también se distanció de Macri y Bullrich y anunció que no acompañará a ninguno de los candidatos que se disputan la Presidencia en el balotaje. "Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío, no creo en nada de lo que propone", resaltó el mandatario porteño en conferencia de prensa, en la que también consideró que el libertario "está en el borde de la democracia" y "sus ideas son peligrosas".

Una de las más duras con Macri fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que lo acusó de haber jugado "siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio". “No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, señaló Carrió, y agregó: "Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él y la pobre Patricia va a cometer un error histórico".

Sobre esto, Milei sostuvo que “en esta elección se elige la continuidad decadente que lleva la Argentina, o un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad”. A su vez, aseguró que él “habría hecho exactamente lo mismo” si hubiera estado en el lugar de Bullrich. “Nosotros, naturalmente, teníamos desafíos, por eso fuimos separados, pero también hay que comprender que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción y no queremos a ese país”, dijo sentado en los estudios de TN y citando al poeta y escritor italiano Dante Alighieri remarcó que “los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen la neutralidad en momentos de decadencia moral”.

Sobre el quiebre de JxC y las repercusiones que originó su acuerdo con la ex ministra de Seguridad, advirtió que "si llegara a ser electo Sergio Massa, que se hagan cargo de no haber estado a la altura del desafío histórico”. “Hoy usted tiene que tomar partido, porque si la juega de neutral está apoyando a Massa, al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner, a la corrupción, a Insaurralde, a los cuadernos y la decadencia que nos llevó a más de 40% de pobres y al borde de la hiperinflación”, agregó y consultado por los cruces que tuvo con Bullrich días atrás, remarcó: “A veces, la lógica de la campaña lleva a algunos excesos”.

Para este jueves estaba prevista una reunión de los integrantes de la Mesa Nacional de JxC pero quedó cancelada y la incertidumbre está en como seguir tras la jugada en soledad del sector más duro del PRO. Para la cúpula radical, "Macri y Bullrich se fueron de Juntos por el Cambio" y rompieron el sistema de toma de decisiones del espacio electoral. La principal incógnita está en cómo podrán funcionar en el Congreso a partir del 10 de diciembre, gane o pierda Milei.