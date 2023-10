Arranca el pago del bono a informales: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Octubre arribó con el cobro del bono que brindó Sergio Massa destinado a aproximadamente tres millones de trabajadores no registrados que no perciben ningún tipo de ayuda social hasta el momento y que quedaron desafectados a lo largo de todos los beneficios otorgados por el Gobierno. De esta manera, todos aquellos que se hayan inscripto podrán obtenerlo a lo largo de la semana, dependiendo la terminación de los números de documento.

Esta ayuda brindada tendrá un valor de $94.000 y se distribuirá en dos bonos. En primer lugar, este mes se cobrarán los $47.000 correspondientes y en segundo lugar, los otros $47.000 restantes en el mes de noviembre. Para esto, se abrió una inscripción el pasado 27 de septiembre y permanecerá abierta hasta el último día de octubre desde las 14 hasta las 24 horas en la página oficial www.anses.gob.ar o en la aplicación Mi ANSES.

Según informó la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) el dicho bono se abonará a partir del lunes y tendrá tiempo hasta el jueves 12. Para la organización y la distribución del mismo, será clave tener en cuenta la terminación del DNI.

DNI terminados en 0, 1 y 2: lunes 9 de octubre.

DNI terminados en 3, 4 y 5: martes 10 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 11 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 12 de octubre.

Esta medida trata de un refuerzo que se les brindará a los trabajadores informales que tengan entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni mantienen ningún tipo de asistencia económica por parte del Estado. Es decir, para poder acceder a este beneficio, las personas no deben tener trabajo registrado, relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares, no deben ser jubilados ni tener una pensión.

Además, no deben recibir ningún tipo de ayuda como lo es la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo, ni Prestación por desempleo. Aun así, para poder adquirir el beneficio, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial de todos aquellos que soliciten tenerlo.