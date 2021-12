Arrancó el loteo PRO: la repartija post electoral que encabezan Larreta y Santilli en el AMBA

Aunque las elecciones ya pasaron, los resultados ya se conocen y las alianzas dentro de cada partido ya comenzaron a forjarse; lo cierto es que las discusiones siguen igual o más caldeadas dentro de Juntos por el Cambio (o Juntos, dependiendo del distrito). ¿El motivo? Nada más y nada menos que el reparto de espacios y responsabilidades, ya con los números de los comicios en mano. Si bien se escribieron ríos de tinta sobre los cambios internos del Frente de Todos, lo cierto es que también se está dando en la oposición, más precisamente hacia el corazón del PRO.

Por estas horas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli tienen pensado primero terminar de definir el capítulo bonaerense de la distribución de espacios en el PRO y en Juntos por el Cambio para avanzar en lo que respecta a la misma situación en la Ciudad.

“Es un problema más grande a resolver el que se tiene en la Provincia, porque realmente alguna de las discusiones son demasiado barretas”, se sinceró en diálogo con BigBang uno de los negociadores. Uno de los temas troncales -por fuera de lo que son los lugares dentro de la estructura de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires- tiene que ver con el lugar que ocupará el ex ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva.

Se trata de un hombre de estrecha confianza de Santilli y parte troncal del armado nacional de Rodríguez Larreta. Y es por eso que en el PRO quieren que sea uno de los directores que deben renovarse del Banco Provincia. Amen de eso, los esfuerzos para poder cerrar cuando antes esa designación. ¿Por qué? Quieren que Screnci Silva ya sepa desde qué lugar seguirá tendiendo puentes con diferentes espacios políticos para la empresa presidencial del jefe de Gobierno.

Mientras tanto, Santilli tiene en marcha el plan de negociaciones en la Legislatura, pero no la porteña -que comandó hasta hace algunos meses-, sino la de la provincia de Buenos Aires. Allí buscará ungir como titular del jefe del bloque en el Senado al ex jefe de Gabinete de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Alejandro Rabinovich; mientras que en la Cámara Baja, el "Colo" apuesta al actual jefe de bloque, el presidente de la UCR provincial Maximiliano Abad. Dentro de esa negociación, también busca que Adrián Urreli sea vicepresidente de ese cuerpo.

En algunos casos hay acuerdos, mientras que en otros no. Rabinovich fue uno de los nombre más difíciles de conseguir debido a que un sector -integrado por el ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el ex mandamás de Boca, Daniel Angelici- querían que fuera Cristian Gribaudo el que ocupe ese cargo. ¿La solución? En un café que compartieron el viernes por la mañana junto a Montenegro se decidió que sea una presidencia rotativa. Primero el cargo lo ostentará Gribaudo por todo el 2022, mientras que el 2023 será la oportunidad de Rabinovich.

Se estima que para la semana entrante estarán todos los demás cargos y roles terminados de definir. Y ahí recién pasarán tanto Rodríguez Larreta como Santilli al reparto en la Ciudad. Por lo pronto, hay una decisión de que los mandatos que se vencen este año en los organismos descentralizados, salvo la Defensoría del Pueblo, tengan una prórroga hasta el año entrante. De esta forma, se termina ganando espacio para las negociaciones y las retribuciones.

Con los radicales porteños ya se llegó a un acuerdo en el PRO, por lo que no se esperan novedades en ese sentido. No así con las demás tribus que componen al partido fundado en 2007. La duda central está en qué pasará con la presidenta del espacio, Patricia Bullrich. ¿Considera que el desembarco de uno de sus dirigentes más cercanos, Juan Pablo Arenaza, a la Legislatura será suficiente? ¿Y el resto de los dirigentes que ven a la Ciudad como el espacio seguro?