Arrancó el "TEG" bonaerense: Larreta, Vidal, Macri y el rol clave de los intendentes que serán la "resistencia"

De a poco, tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la gobernadora saliente de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, comienzan a tejer su relación con los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio que fueron reelectos o que lograron imponerse por primera vez en sus distritos.

En total tanto PRO puros como de la Unión Cívica Radical (UCR) tendrán 61 intendentes, muchos de los cuales en las principales ciudades de la provincia. Es por eso que Rodríguez Larreta y Vidal empezaron a tantear el panorama, en especial entre los jefes comunales que son más cercanos al macrismo para ver el rol que jugarán después de marzo cuando lleguen las conversaciones para saber quién se postulará como el referente de la oposición.

BigBang dialogó con varios de los jefes comunales del oficialismo; todos ellos coinciden en que recién después de marzo se tendrán precisiones sobre cómo decantará la situación. No obstante ello, varios ya empezaron a marcar su forma de juego.

El rol de algunos intendentes

En el conurbano bonaerense el intendente de Vicente López, Jorge Macri, ya remarcó que ahora existen liderazgos, pero “no jefaturas” luego de la derrota electoral de Vidal. “El liderazgo dentro del PRO, como Juntos por el Cambio, sigue siendo de (Mauricio) Macri a nivel nacional”, remarcó en las últimas semanas. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el jefe comunal de Vicente López, reconoce el liderazgo de Vidal pero buscará disputarlo. Ambos tienen objetivos parecidos y como consecuencia ya hubo algunos tironeos. Ayer se mostraron juntos para evitar generar suspicacias.

Diferente es el caso del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que aún cuando fue ministro en la Ciudad durante la jefatura de Gobierno de Macri ya empezó a alinearse detrás de Larreta y Vidal. “Hablan todo el tiempo”, sostienen cerca del jefe comunal que empieza a posicionarse como uno de los referentes en la tercera sección electoral. Para Grindetti, Macri tomará un rol más de superestructura en donde tenga más injerencia con opiniones que en la práctica. “Va a ser uno de los garantes para mantener unida a la coalición”, remarcan.

La importancia de esa sección electoral, en donde el Frente de Todos sacó la diferencia central para ganar la elección presidencial, generó que se empiecen a tejer redes que hasta hace poco eran impensadas; como la de Vidal y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que eligió Florencio Varela para realizar hoy su primer acto. Por ahora, nada más que tratos cordiales y la promesa de Monzó de mantenerse dentro de Juntos por el Cambio.

Pero con la salvedad de que la historia de cara a 2021 será muy diferente de lo que entre 2015 y 2019. "No vamos a hacer lo que criticamos. No nos vamos a cerrar. Vamos a hablar con Cornejo, Lousteau, Larreta, Urtubey. Emilio ahora no tiene un rol institucional; por eso va a caminar la provincia y también el país", remarcan desde su entorno.

Un rol similar apostará a tener el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que en sus primeras declaraciones a la prensa después de su victoria de octubre remarcó que es hora “de ser más plurales”. Luego de la elección de octubre, Valenzuela quedó como el principal referente de Juntos por el Cambio en la primera sección electoral. En los primeros cuatro años de su gestión en el municipio, fue uno de los que más se mostró cerca de Larreta por lo que se ganó el apodo de “mejor alumno”. Con ese antecedente será uno de los que apunte a seguir en sintonía con el alcalde porteño y la gobernadora saliente.

En los municipios turísticos de la costa, sobre todo en Mar del Plata y Pinamar, los acuerdos son directamente con Vidal. Tanto Guillermo Montenegro, como Martín Yeza respectivamente ya dejaron entrever que el dialogo que mantienen es básicamente con Vidal.

El ex diputado nacional no olvida que la gobernadora saliente y el jefe de Gobierno fueron quienes “lo rescataron” del exilio en la embajada argentina en Uruguay. Es que Macri nunca le perdonó haber sido el primero que quedó afuera de la causa por las presuntas escuchas ilegales. Yeza, por su parte, antes de que inicie la temporada de verano le remarcó a sus más cercanos que con la única que habló es con Vidal. “Nadie más llamó para nada después de octubre”, agregaron cerca del jefe comunal.

En el interior de la provincia de Buenos Aires el panorama se repite. Olavarria (Emiliano Galli), Bahía Blanca (Héctor Gay), Junín (Pablo Petrecca), Capitán Sarmiento (Javier Iguacel), entre otras ya se cuentan alineadas al ala vidalista.